Drapstiltalte Peter Madsen er lei av brev- og besøkskontrollen han er ilagt i fengselet.

Madsen har sittet i Vestre Fængsel i København i seks måneder. Han er tiltalt for drapet på den svenske journalisten Kim Wall i august i fjor, ombord på ubåten hans UC3 Nautilus.

Tidligere i februar forsøkte Madsen å få opphevet brev- og besøkskontrollen han er ilagt, skriver Ekstra Bladet i sin papiravis torsdag.

– Rett på privatliv

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, mener Madsen har sittet fengslet så lenge at han har rett til et viss privatliv.

Hun henviser til Den europeiske menneskerettighetslovens artikkel 8, som handler om nettopp retten til respekt for privatliv og familieliv.

Madsen ba under et rettsmøte om å få opphevet brev- og besøkskontrollen for alle personer han har kontakt med, eller for et spesielt bekjentskap.

Det er ifølge Ekstra Bladet snakk om en venninne han har et nært forhold til.

Madsen sa selv under rettsmøtet, som har med på via videolink fra fengselet, at det hele er et uttrykk for et basalt menneskelig ønske om å ha et menneske han kan snakke fritt med.

Kaller ham lillebror

Ifølge avisen har Madsen og kvinnen kjent hverandre i 19 år. Madsen sa selv under rettsmøtet at de to aldri har hatt noe seksuelt forhold, men at det er snakk om et forhold som nærmer seg familie.

Hun kaller ham «lillebror», ifølge ham selv.

Kvinnen er kunstner, og de to har brevvekslet jevnt siden han ble innsatt i fengsel. I tillegg til ønsket om privatliv, gjør brevkontrollen at brevene kommer senere enn de ville gjort om de ikke skulle gjennomgås av politiet.

Det tar omtrent en måned å få brevene slik Madsens soningsforhold er nå, og han er lei av å måtte vente på brevene.

Avhørt

Rettssaken mot drapstiltalte Madsen starter i København 8. mars. Saken vil gå over en rekke dager gjennom mars og april.

37 vitner er kalt inn for å forklare seg om Madsen under rettssaken.

Kvinnen Madsen ønsker å snakke uforstyrret med er avhørt av politiet, men ikke innkalt som vitne.

Rettens svar på Madsens ønske om å få snakke uforstyrret med kvinnen var nei. De argumenterte med at han gjennom kvinnen kan påvirke vitner som skal forklare seg under rettssaken. Dette er ikke en argumentasjon forsvarer Hald Engmark er fornøyd med.

– Jeg mener ikke det er særlig konkret. Min oppfattelse er at retten må komme med en mye mer konkret grunn for et avslag, særlig når en person har sittet varetektsfengslet så lenge, sier hun.