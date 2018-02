Den gamle tempelruinen Ploutonion i Denizli i Tyrkia kalles bare «Portalen til helvete» av lokalbefolkningen.

Årsaken er at flere dyr har mistet livet når de har lagt veien forbi tempelet, som er en del av den 2200 år gamle oldtidsbyen Hierapolis.

Lenge har årsaken til alle dødsfallene vært et mysterium, men nå har forskerne ifølge Science Magazine endelig funnet ut hvorfor dyr dør når de er i nærheten av tempelet.

Fire forskere fra Universitetet i Duisburg-Essen i Tyskland har sett nærmere på det myteomspunnede tempelet, som ble oppdaget 190 år før Kristus.

De mener å ha funnet svaret på hva som er årsaken til at dyr faller døde om i nærheten av tempelet.

«PORTALEN TIL HELVETE»: Det er foran denne bygningen at fugler og andre dyr faller om og dør på grunn av gassene som stiger opp fra bakken. Foto: Wikimedia Commons

Tåke av gass

I studien, «Dødelige CO2-gasser i Plutonium av Hierapolis (Denizli, Tyrkia)», skriver de at det strømmer ut enorme menger kulldioksid (CO2) fra bakken tempelet står på.

Studien ble nylig publisert i fagbladet Archaeological and Anthropological Sciences.

De skriver at det særlig om natten og tidlig om morgenen strømmer ut gasser fra bakken under tempelet – for så å forsvinne ut over dagen.

Funn viser at CO2-nivået inni hulen til tider er opp mot 91 prosent. Like utenfor hulen er konsentrasjonen på mellom fire og 53 prosent. Dette er nok gass til å ta livet av insekter, smådyr og fugler.

Når gassen stiger opp, danner den ifølge forskerteamet en form for tåke, da konsentrasjonen av gassen er så høy. Konsentrasjonen er såpass høy, at både dyr og mennesker kan dø av den innen få minutter.

Denne tåken er tykkest langs bakken. Jo høyere man kommer opp fra bakken, jo mindre farlig er den.

Dette kan forklare hvorfor flere dyr har mistet livet i området rundt tempelet, mens mennesker fritt har kunnet spasere forbi det uten problemer.

Fryktet dødelig ånde

I oldtiden var utførte prester og såkalte orakler offerritualer til ære for den romerske guden Pluto, som var underverdenens gud.

I gresk mytologi har guden gått under navnet Hades.

Prestene kastet ofte dyr inn i hulen, for så å dra dem ut igjen med tauet som var festet til dyret.

Bygningen blir av mange kalt kalt «Pluto's Gate».

Prestene var overbevist om at dyrene døde på grunn av Hades' eller den trehodede hunden med slangehale, Kerberos, dødelige ånde som strømmet gjennom portalen.

Ifølge forskerne ved Duisburg-Essen Universitet, var også oldtidens prester klar over at «tåken» var farligst like over bakkenivå.

– De visste at den dødelige ånden fra Kerberos kun nådde en viss maksimalhøyde, sier biolog og forsker Hardy Pfanz til nettstedet.