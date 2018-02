– Jeg har jo tenkt på hva som kunne ha skjedd om jeg slo meg til ro med svaret. Da ville jo denne utviklet seg videre, sier Johnsen.

I sommer ble fembarnsfaren operert for føflekk-kreft og måtte fjerne en lymfeknute under armen. Selv om spredningen var minimal, følges han nå tett opp av Haukeland sykehus i Bergen og må på kontroll hver tredje måned for å sikre at kreften ikke kommer tilbake.

Nå er han redd det som skjedde med han kan ha skjedd med andre:

– Hvis andre har fått samme beskjed som meg, så kan det være fatalt skummelt, sier han.

Per Erik Johnsen sammen med datteren Synnøve Johnsen Åslid. De er begge lettet over at kreften ble oppdaget i tide. Foto: Espen Gulbrandsen

Legen reagerte umiddelbart

Det hele startet med en skanning av føflekken hos Boots apotek i mars i fjor. Føflekken klødde og så stygg ut, derfor ville Johnsen få den sjekket.

– Jeg dro på Boots og fikk scannet flekken og fikk beskjed etter et par dager at den var fin, sier han.

Føflekk-kreft Norge er på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. I 2016 fikk 2114 personer i Norge føflekkreft.

I 2016 døde 306 nordmenn av føflekkreft, flere menn enn kvinner.

Vær oppmerksom på føflekker som vokser, endrer form og farge. Vær oppmerksom på de som blir svarte, klør, blør eller danner sår som ikke vil gro.

De mest utsatte er personer med lys hud, som har vært solbrent flere ganger, har gått eller går mye i solarium, har mange føflekker (over 50), tilbringer mye tid i solen, og som har noen i familien som har hatt føflekkreft. Kilde: Kreftforeningen

På Kreftforeningen sine hjemmesider kan du sjekke om din føflekk er i faresonen. Kilde: Kreftforeningen

Men han klarte likevel ikke slå seg til ro med resultatet. Tre måneder etter skanningen dro han til en hudlege hos Volvat, for å sjekke føflekken en gang til. Hun så umiddelbart at føflekken burde sendes inn til biopsi. Da viste det seg at føflekken hadde kreft likevel.

Slik så føflekken til Per Erik ut da den ble skannet hos Boots. Her gjennom spesialkamera. Foto: Bilde fra ScreenCancer

Henrik Løvdendahl Svendsen er overlege ved Haukeland og den som både opererte Johnsen og følger han opp hver tredje måned. Han syns det er merkelig at Per Erik fikk beskjed om at føflekken var normal, når det var så åpenlyst at noe var galt med føflekken.

– Det er kjempebra at Per Erik fastholdt at her var det noe som ikke stemte og fikk den undersøkt, sier han.

Skyldes menneskelig feil

Føflekken til Per Erik Johnsen befant seg nærme armhulen og hadde spredd seg til en lymfeknute. Her sjekker lege Henrik Løvendahl Svendsen ved Haukeland universitetssykehus at det ikke er kommet nye klumper siden operasjonen i sommer. Foto: Espen Gulbrandsen

Det er ScreenCancer som leverer tjenesten til Boots. De sier de er svært lei seg for situasjonen og at feilen skyldes en menneskelig glipp.

– Når legen ser på dette bildet igjen, så er det ingen tvil. Så det er helt klart at denne legen har rett og slett gjort en glipp, sier daglig leder i ScreenCancer, Mette Valeur.

Hun sier de har kontrollert andre flekker som har vært vurdert rundt det samme tidspunktet, samt tatt noen stikkprøver, og ikke funnet noe alarmerende der.

– Så dette er rett og slett det at legene våre er bare mennesker og at det har skjedd en utrolig trist glipp i dette tilfellet, sier Valeur.

Mette Valeur er daglig leder i ScreenCancer som står bak tjenesten med føflekkskanning hos Boots apotek. Foto: Breno Otranto

Likevel understreker hun at man aldri kan garantere at en vurdering av en flekk er 100 prosent riktig, før man har tatt en biopsi. Hun sier at man derfor alltid bør følge magefølelsen og sjekke føflekker som fortsetter å utvikle seg eller hvis symptomene vedvarer, selv om man har fått vite at den ser normal ut.

– Uansett hvordan man har og når man har sjekket føflekken sin, om det har vært hos en hudlege, en fastlege eller gjennom vår tjeneste, hvis den ikke er fjernet, så må man følge med utviklingen av den, sier Valeur.

Slik er apparatet som Boots bruker ved skanning av føflekker. Skanningen tar bilder av føflekken som skal tilsvare en sjekk med dermatoskop, som er det hudleger bruker ved en sjekk hos legen. Foto: Breno Otranto

Skeptiske til føflekk-skanning

Tjenesten hos Boots apotek går ut på at man selv velger ut en føflekk man er bekymret for og får den skannet gjennom et kamera som tar bilder fem lag ned i huden. Apparatet tar bilder tilsvarende et dermatoskop, som er det hudleger bruker når de vurderer føflekker.

Bildene blir deretter vurdert av en hudlege hos ScreenCancer, som gir kundene skriftlig svar og eventuelt telefon. Det koster 399 kroner å skanne en føflekk og deretter 150 kroner for hver ekstra føflekk.

TV 2 Hjelper deg har snakket med flere leger som er skeptiske til ordningen, blant annet fordi kunden selv velger ut føflekken som skal skannes.

– Det er ikke så lett for en lekmann å se hvilke føflekker som er farlige, sier hudlege Per Helsing, fra Asker Hudlegekontor.

Hudlege Per Helsing, ved Akser hudlegekontor, mener det gir en falsk trygghet når man kun skanner en føflekk og ikke ser på hele huden ved en sjekk for føflekk-kreft. Foto: Chris-Erik Kristoffersen

Selv om han syns det er bra med et lavterkseltilbud, som Boots tilbyr, mener han at det er lett for kundene å velge "feil" føflekk å skanne. Han viser fram et bilde av en vanlig føflekk, en talgvorte og en føflekk som har kreft, et såkalt malignt melanom som demonstrerer hvor vanskelig det kan være å se.

– Pasienter er ofte ikke opptatt av de føflekkene vi er opptatt av. Og det at du får et grønt lys, kan gi en falsk trygghet i den forstand at du ikke har undersøkt hele huden og det kan være et melanom et annet sted, sier han.

Ser du hva som er hva? Føflekken til venstre er den farlige som har såkalt malignt melanom, eller kreft. Føflekken i midten er normal og til høyre er en talgvorte. Foto: Tidsskriftet Den norske legeforening

Mener det er like trygt som hos legen

ScreenCancer sier at de siden 2010 har vurdert rundt 60 000 bilder og har påvist minst 300 tilfeller av føflekk-kreft. I samme tidsrom har de kun har fått 16 klager på feil diagnose. De mener derfor at tjenesten er like trygg som en sjekk hos en fastlege eller hudlege.

Det er ikke Helsing enig i. Han mener tjenesten ikke kan sammenlignes med en sjekk hos en hudlege der man ser på hele huden og ikke bare én føflekk.

At ScreenCancer kan vise til gode tall, mener han ikke viser noe.

– Det kan godt hende de har relativt mye riktig, men jeg tror ikke det er vanskelig heller. Hvis majoriteten kommer med noe som er godartet, så er det ikke vanskelig å gjøre det rimelig bra, sier han.

Helsing mener også at det kan være store mørketall, da ikke alle som får feil svar klager.

At Boots eller ScreenCancer heller ikke har gjort noen studier på hvor treffsikker tjenesten deres er, mener han gjør at tallene er upresise.

– Du kan si at eneste måten vår for å få en ordentlig vurdering av treffsikkerheten ville være det å gjøre en studie der vi tok vekk alle flekkene kundene presenterte for oss på apoteket det gjør vi ikke, sier Valeur.

Likevel er hun trygg på at tjenesten er trygg å bruke:

– Vi mener jo at tjenesten vår er sikker nok og ikke står tilbake for noe som helst annet som gjøres, hvis ikke man gjør en biopsi.

Hun påpeker imidlertid at de ser på tjenesten som et lavterkseltilbud som kanskje kan fange opp de som ikke drar til legen:

– Vi er ikke noe alternativ på den måten at vi skal være istedenfor en offentlig tjeneste, men vi ønsker å være et supplement og vi vet at det gir hjelp.