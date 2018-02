Volvo lanserte denne uken en svært viktig bil, både for selskapet og ikke minst for både kravstore og forventningsfulle kunder. Nemlig den helt nye generasjonen V60.

Det er etter alt å dømme dette som blir selveste familie-Volvoen for både Ola og Kari Nordmann, og ikke minst for "Medelsvenson" på andre siden av Svinesundbrua.

Oddsen blir neppe særlig høy om man tipper at dette blir Sveriges mest solgte bil ganske fort...

For øvre del av middelklassen

Volvo sa da de lanserte V90 at dette var erstatteren for V70. Men både i fysisk størrelse og ikke minst pris, vippet nok den bilen ett hakk opp i segmentet. Dermed blir nye V60 ekstra viktig.

Det er denne bilen som skal selge til samme målgruppe som kjøpte Amazon på 60-tallet, som kjøpte 145 og 240 på 70- og 80-tallet og senere 940, 850 og ikke minst V70 etter det igjen.

Vi snakker om familier i den øvre del av middelklassen. Som ønsker fin, men ikke for snobbete bil. Med god plass, komfort og ikke minst en stor dose sikkerhet. Det er nok mange av Volvo-kundene i et nøtteskall, om vi skal tillate oss å være litt forutinntatt.

Denne bilen ble et vendepunkt for Volvo

Volvo Amazon kom som Herregårdsvogn i 1962.

Lange tradisjoner

Men det hviler også et stort ansvar på nykommeren. Den her nemlig med seg merr enn 65 år med tung herregårdsvogn-tradisjon i bagasjen. Det er ikke akkurat småtterier.

Aller først ut var Volvo Duett tidlig på 50-tallet. Navnet fikk den for at den var to biler i ett. Nemlig en pålitelig, romslig og solid arbeidsbil i ukedagene, men også fungerte som staselig familiebil til familieutflukter i helga.

I 1962 kom Amazon Herregårdsvogn og dro det hele videre. Selv om både 2- og 4-dørsvariantene solgte bedre, var bilen en stor suksess.

I 1968 kom Volvo 145, som igjen ble avløst av 245 i 1975. En annen milepæl i herregårdsvogn historien er Turbomodellen som kom i 1984. Denne ble senere avløst av andre "power-modeller" som 740 Turbo intercooler og 850 T-5R, eller T-Gul som den gjerne ble kalt på folkemunne. Dette til tross for at de felste var lakkert sorte...

Det skal da også i ærlighetens navn si at det var de noe "mildere" modellene som stor for volumsalget av Volvos herregårdsvogner. Biler som ofte levde anonyme liv og trofast tjente sine familier uten å gjøre altfor mye ut av seg. Det var ofte de med L, DL eller GL-emblem på bakluka.

Nye Volvo V60: Dette kan bli en ny storselger fra Volvo

Designbomben Volvo P1800 ES

Designbombe

Ville man flotte seg litt mer fantes GLE og GLT som var mer påkostet. Hadde du en 850 GLT stasjonsvogn med 5-sylindret motor på 170 hk, automatgir og skinninteriør midt på 90-tallet så hadde man definitivt en permiumbil.

Man kommer heller ikke helt utenom designbomben Volvo P1800 ES når man snakker om Volvos stasjonsvogner. Ikke den mest praktiske og heller ikke veldig vanlig med bare 8.011 produserte biler i 1972/73, men definitivt en bil som har betydd mye for Volvo allikevel. Designelementer fra denne legenden finnes på nye V60 også. Sjekk grillen på de to og du forstår hva vi mener.

Utover på 2000-tallet skjedde det noe. En endring eller dreining. Plutselig var velutstyrt stasjonsvogn med sterk turbodiesel-motor, firehjulsdrift og gjerne litt ekstra bakkeklaring nøkkelen til lykke. Både for bilkunder og bilprodusenter.

Volvo var der, med sin XC70. En bil som bygde på den alminnelige V70, men med den nevnte høyere bakkeklaringen og noen tøffe offroad-detaljer.

Både XC70 og V70 var biler som fikk lange Volvo-liv. Ikke desto mindre var det tilløp til landesorg både i Norge og Sverige og regelrett rift om de siste bilene da modellen skulle legges ned.

Volvo Amazon: Denne la grunnlaget for Volvos suksess

Kommer som hybrid

Nå er endelig erstatteren her i form av helt nye V60. En bil som er en god del større enn bilen den erstatter og som dermed byr på mer plass. Forrige V60 fikk vel egentlig aldri en plass i Herregårdsvognhistorien. Den var litt for liten og hadde mer vekt på design, enn på praktiske egenskaper. Men for all del – bilen har solgt jevnt og trutt.

Det skal bli spennende å se hva nye V60 kan komme til å utrette i sitt segment. Er vi fortsatt klare for en tradisjonell stasjonsvogn – eller er vi mer over på SUV og elbiler? Det får tiden vise.

Det er garantert et stort pluss for nykommeren at den kan leveres som ladbar hybrid. Faktisk i to utgaver. Vi tipper disse blir nordmennenes favoritt og dermed bestselgerne her hjemme.

Volvo Herregårdsvogn anno 2018.

Neppe som elbil

Disse får også firehjulsdrift. Bensinmotoren driver forhjulene, mens bakhjulene får elektrisk drift. Det leder fort spørsmålet videre til om den kommer som Cross Country? Jepp – det gjør den.

Neste spørsmål blir: Kommer den som ren elbil også? Her er svaret det du kanskje ikke vil ha. Den kommer nemlig neppe som elbil, etter det vi erfarer. I alle fall ikke i første omgang. Grunnen er at bilen bygger på SPA-plattformen (samme som XC90 og S90/V 90og XC60) Den plattformenS er per i dag ikke klargjort for ren elektrisk drift.

Men om du er en av de fire som gjerne vil ha den som sedan, så kan du allerede nå sprette sjampisen, for den kommer!

