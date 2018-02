Canada hadde vunnet fire strake OL-gull i ishockey for kvinner, og USA hadde tatt sølv i tre og bronse i ett av de siste vinterlekene.

Ikke siden Nagano i 1998, da ishockey for kvinner sto på OL-programmet for første gang, hadde USA vunnet turneringen. Det skjedde med 3-1-seier over nettopp Canada i finalen.

Men i Pyeongchang skulle det endelig lykkes Jocelyne Lamoureux-Davidson og de andre amerikanske hockeyheltene å vinne. Lamoureux-Davidson satte det avgjørende målet etter at kampen hadde gått til straffeslag.

– Uvirkelig

– Jeg kan ikke forklare det med ord. Denne seieren er for alle som kom før oss. Den er for Julie Chu (tidligere USA-kaptein), for familiene våre hjemme, for skolene vi gikk på, for alle som har støttet oss, sa backen Kacey Bellamy.

– Dette betyr alt for landet vårt. Jeg er bare så takknemlig for utfallet. Det var en thriller av en finale. Det var uvirkelig, fulgte trener Robb Stauber opp.

Smertefullt sølv

USA tok ledelsen ved Hilary Knight i første periode, men canadierne snudde til 2-1-ledelse i midtperioden. Monique Lamoureux-Morando ordnet forlengning da hun satte inn 2-2 målet drøyt seks minutter før slutt.

Melodie Daoust, som har gull fra Sotsji-OL og sølv fra Pyeongchang, hadde gitt Canada en kortvarig ledelse i straffeslagkonkurransen. Hun var langt fra fornøyd etter finalen.

– Denne medaljen gjør virkelig vondt. Det er smertefullt, konkluderte Daoust.

