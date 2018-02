Folkehelseinstituttet bekreftet onsdag at tre nordmenn er smittet av meslinger. Tilfellene gjelder en helsearbeider og to søsken. Alle skal være smittet i utlandet, og de tre hadde ikke vaksinert seg mot den svært smittsomme sykdommen.

Tine-Jarmila Sir (31) var selv en av dem som lenge strittet imot, og nektet å vaksinere datteren sin, Amanda, da hun ble født for ti år siden.

– Det som fikk meg til å tvile i utgangspunktet var frykten for bivirkninger. Det gjorde meg skeptisk til om det ville gjøre mer skade enn til hjelp, sier hun.

For å ta beslutningen om å droppe vaksine, brukte hun Google som informasjonskilde.

– Det var dessverre det jeg kunne bruke, for jeg visste at helsestasjonen ville si at jeg burde vaksinere. Men det viste seg jo å være helt feil, sier hun.

Vil ha påbud

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, mener nå at Norge bør vurdere vaksinepåbud, spesielt hos helsearbeidere.

– Vi har god vaksinasjonsdekning blant barn i Norge, og i Oslo er 95 prosent av alle barn vaksinert mot meslinger. Det er nok til å hindre at vi får større utbrudd, sier Steen til TV 2.

Han forteller at meslinger er den mest alvorligste og smittsomme sykdommen som vi vaksinerer mot. I Europa i fjor døde 35 mennesker som følge av meslinger.

Steen beroliger foreldre som nå frykter et større utbrudd, og påpeker at så lenge barna er vaksinert, så trenger de ikke være bekymret.

Også Tine-Jarmila tror at hun ønsker seg et vaksinepåbud.

– Jeg er litt i tvil, fordi jeg er for et fritt helsevalg. Men jeg synes det er skremmende at flere og flere velger bort å vaksinere seg, så derfor heller jeg mot et ja, sier hun.

Hun synes dessuten at helsestasjonene burde bli strengere overfor foreldre som ikke vil vaksinere barna sine.

– Jeg synes jeg ble møtt litt for mildt. De anbefalte meg å vaksinere, men samtidig godtok de at jeg hadde bestemt meg. Og det var aldri noe spørsmål om hvorvidt jeg hadde endret mening senere, forteller hun.

– Ikke veien å gå

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Senterpartiet (Sp), Kjersti Toppe, tror tvangsvaksinering av barn neppe er veien å gå.

– Når det gjelder ansatte i helsevesenet, er jeg imidlertid for at det blir et påbud dersom man jobber direkte med pasienter, sier Toppe til TV 2.

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Olaug Bollestad (KrF), deler i likhet med Toppe oppfatningen om at barnevaksiner burde være frivillig. Samtidig sier Bollestad at hun innser at dette ikke er nok, og at mange barn blir syke.

– Jeg ønsker derfor å få vurdert et påbud for noen typer vaksiner, hvor man vurderer fordeler og ulemper ved et slikt påbud, sier Bollestad til TV 2.

– Følger situasjonen tett

Folkehelseinstiuttet (FHI) ønsker ikke et vaksinepåbud. Helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, sier at partiet foreløpig retter seg etter dette. Hoksrud sier imidlertid at han er veldig bekymret for helsepersonell, og mener det er viktig at Stortinget må se på hva som kan gjøres i denne sammenheng.

Også eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), sier at regjeringen følger FHIs anbefalinger.

– Jeg er helt overbevist om at FHI og kommunelegene følger de tre tilfellene som har blitt oppdaget i Norge. Foreløpig har jeg ikke vurdert at vi skal få inn noe obligatorisk vaksine, men vi følger situasjonen tett, sier hun.

Kontroversielt

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag (Ap), sier at partiet vedtok på forrige landsmøte at de ønsker et forsøk på et vaksinepåbud. Dette gjelder både for barn og helsepersonell. Moflag mener også vi burde vurdere et påbud for ansatte i barnehagene.

– Barnehagebarn som enda ikke har tatt MMR-vaksinen er sårbare grupper, derfor vil det være klokt å vurdere et vaksinepåbud også her, sier Moflag.

At enkelte mener et vaksinepåbud er kontroversielt, forstår ikke Ap-politikeren. Hun synes det er mer kontroversielt at folk utsetter egne og andres barn for risikofylte sykdommer ved å ikke ta vaksinen.

– Skepsisen bunner i feilinformasjon og mangel på kunnskap. Det er viktig å informere om at et påbud ikke vil si at helsepersonell holder fast barnet å setter en sprøyte. Et påbud vil være en endring av vaksinasjonsprogrammets status, sier Moflag til TV 2.

Angrer

I dag angrer Tine-Jarmila på valget om å ikke vaksinere datteren som liten. Etter syv år ombestemte hun seg, og valgte likevel å la Amanda få vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Jeg vil vise at det ikke er farlig å snu. Man trenger ikke stå på et prinsipp bare for å stå på det. Særlig når prinsippet mitt i tillegg var helt på hodet. Datteren min kunne blitt smittet med meslinger og blitt syk, sier hun.

– Satte du Amanda i fare?

– Ja, det gjorde jeg. Absolutt, sier hun.