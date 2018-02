Han sa det var en lettelse å ta beslutningen om å droppe den avsluttende femmilen i OL. Uker med nervøsitet og forventningspress har gjort sitt med hodet til 21-årige Johannes Høsflot Klæbo.

– Det koster

For få, om i det hele tatt noen, i den norske OL-troppen kom til Sør-Korea med større forventningspress. Etter å ha herjet i verdenscupen og blitt Norges nye skiyndling forventet alle gull fra trønderen - og han leverte.

Tre gullmedaljer er med i bagasjen tilbake til Norge. Det har gjort Klæbo mett og utladet.

– En ting er kroppen, men også hodet er slitent. Du har mobilisert for hvert skirenn. Jeg har gått fire distanser. Det koster. Jeg kjente det tidlig da jeg kom tilbake til hotellet i går, at hodet ikke var der det skal være. Jeg tror det er greit å komme seg hjem og få slappet av, sa Klæbo til TV 2 under en pressekonferanse torsdag.

Playstation med Krogh

Men det er ikke bare ukene i Pyeongchang som har tatt på. Søvnløse netter, redsel for sykdom og endring i treningsplanene sørget for en spesiell OL-oppladning for Klæbo.

– Man merker at man blir sliten. Man går i en boble og har gjort det i lang tid. Jeg kjente siste uken før OL at helvete var løs, sier Klæbo.

I samarbeid med morfar og trener Kåre Høsflot ble opplegget endret, og derfor er 21-åringen lettet over å stå tilbake med tre gullmedaljer rundt halsen.

– Jeg skal være ærlig å si at jeg var skeptisk før OL. Jeg følte at jeg gikk rundt med en mental vond hals. Siste uken måtte jeg bare prøve å få dagene til å gå. Jeg slet med at jeg våknet på natten. Det første jeg gjorde da jeg stod opp, var å kjenne om jeg hadde vondt i halsen. Og det siste jeg gjorde før jeg la meg var å kjenne etter. Det er et tegn på at jeg begynner å skru på. Men jeg merker at det koster, sa Klæbo til pressen.

Han drar frem timer med Playstation-kontrollen i hånden sammen med lagkompis Finn Hågen Krogh som en av grunnene til at han har klart å senke skuldrene og få tankene over på andre ting en ski, staver og langrennsløyper under oppholdet i Sør-Korea.

– En ting er forventningspresset som er rundt, men man setter et forventningspress til seg selv og man har lyst til å lykkes. Nå har man fått det til. Da kommer det en naturlig utladning. Etter tre gull her kjente jeg at hodet vil ikke mer, sier Klæbo.

Tar vare på røttene

Selv om Klæbo sier han har vært nervøs før og under OL, virker det kanskje ikke sånn. Avslappet og avbalansert håndterer han spørsmål fra pressen på en reflektert og god måte uten å ta av etter kometkarrieren i langrennssporet. Å holde beina på jorden er viktig for den nye skikongen.

– Når jeg kommer hjem og får senket meg, håper ikke jeg at det forandrer noe. Jeg skal være den samme. Det tror jeg er viktig å huske på. Det tror jeg også at jeg kommer til å få god hjelp fra de hjemme til også. Det er klart at det blir en litt annen hverdag. Det må man bare lære seg å leve med. Det er det som er med å gå fort på ski, sier Klæbo.

– Det viktigste er å gjøre det samme som man har gjort. Være med kompiser og dem som har vært der hele veien. Det har pappa sagt mye. Vi skal huske på hvor vi kommer fra og hvem vi er. Det viktigste er å være med dem som har vært her fra dag én. De skal man ta vare på.

Hjem til jakt på gul trøye

Torsdag kveld norsk tid mottar Klæbo medaljen for gullet på sprintstafetten. Så bærer det etter planen hjem til Trøndelag. Der venter et tomt hus - familien er nemlig bortreist på hovedlandsrennet på Lygna til helgen. Klæbo gleder seg til å treffe familien igjen, men så bærer det videre.

Han skal forsvare ledelsen i verdenscupen i Lahti, Drammen, Holmenkollen og Falun.

– Skal man kjempe om verdenscupen sammenlagt, må man gjøre ting riktig i ukene som kommer. For min del var det ikke begrunnelsen (til å droppe femmila), men totalt sett i ettertid skal jeg være strålende fornøyd med tre gull. Da handler det om å snu om det til som skal skje i verdenscupen, sier Klæbo, som leder verdenscupen 159 poeng foran Dario Cologna.