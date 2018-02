Franske Peugeot har lange tradisjoner når det gjelder å lage fornuftige, komfortable og samtidig særegne familiebiler.

Særegne på en positiv måte. Gjerne med litt annerledes design og smarte løsninger. Noe som har gitt bilene sjel og karisma – og skilt dem litt fra mengden. Noen ganger har det nok også gjort at endel kunder har valgt dem bort.

Noen av Peugeots familiebiler har solgt veldig bra her hjemme. Andre har slitt litt mer, særlig de siste årene.

SUV har tatt over

Nå viser Peugeot de første bildene på nestemann i den lange arverekken av familiebiler. Den nye 508. Som nok en gang er en lekker kreasjon fra Peugeot.

Det tradisjonelle D-segmentet har vært fallende de siste årene, og flere kunder velger nå SUV-er foran de mer tradisjonelle familiebilene. For å kunne konkurrere er sedanene og stasjonsvognene avhengig av å by på større variasjon og en helt egen identitet – og det er nok mye av bakgrunnen for designarbeidet som har blitt gjort med nye 508.

Allerede ved første øyekast er det lett å se at bilen, med sin høyde på 1,4 meter, er vesentlig lavere enn forgjengeren, og linjene minner mer om en coupé enn en tradisjonell sedan. Den aggressive fronten med en stor grill og karakteristiske LED-lys henter inspirasjon fra Peugeots nyeste konseptbil Instinct, og 508-logoen på panseret er et historisk nikk til klassikerne 504 og 504 coupé.

Om det er nok til at folk kjøper den gjenstår å se.

Det høye dashbordet vi har funnet i Peugeot, kalt i-Cockpit, de siste årene er på plass i 508 også.

i-Cockpit

Også bakenden vil være lett å kjenne igjen – takket være de tredimensjonale LED-lyktene og den svarte, horisontale linjen som kjennetegner alle merkets nye modeller. Lyktene er hentet rett fra Peugeots nyeste konseptbiler og variabel intensitet sørger for at de karakteristiske, fargede klørne alltid er synlige.

Innvendig er det en videreutvikling av Peugeots i-Cockpit. Dette konseptet ble lansert første gang i 2012, og siden den gang har tre generasjoner i-Cockpit vært blant Peugeots særtegn. Det kompakte rattet kombinert med en berøringsskjerm på inntil 10 tommer og et høyoppløselig head-up-display, sørger for bedre komfort og trygghet.

Nye 508 vil også være tilgjengelig med i-Cockpit Amplify som gir deg mulighet til å velge mellom to ulike innstillinger – ”Boost” og ”Relax”. Disse vil påvirke det innvendige lyset og fargetemperaturen, musikkinnstillingene og setemassasjeprogrammer på biler med dette ekstrautstyret.

Det vil også påvirke bilens valg av kjøremodus (ECO/Sport/Comfort/Normal) samt dempere i biler som er utstyrt med elektronisk styrte støtdempere.

Bruken av materialer som eksklusivt skinn, børstet stål, Alcantara og ekte treverk bidrar til å løfte helhetsinntrykket av interiøret vesentlig sammenlignet med den forrige modellen.

Tøff grill og tøff belysning. At den også kommer som ladbar hybrid er et stort pluss.

Masse nytt utstyr

Peugeots EMP2-plattform, som danner basis for nye 508, sørger for at den i snitt er 70 kilo lettere enn forgjengeren, og en mengde ny teknologi bidrar til at den nye modellen vil levere en god kjøreopplevelse.

Bilen kan leveres med følgende assistentsystemer:

Motoralternativer: Bensin: PureTech 180 S&S EAT8 PureTech 225 S&S EAT8 (Kun GT-utgave) Diesel: BlueHDi 130 S&S (6-trinns manuell)

BlueHDi 130 S&S EAT8

BlueHDi 160 S&S EAT8

BlueHDi 180 S&S EAT8

- Nattkamera, nødbremsassistent som oppdager både fotgjengere og syklister i hastigheter inntil 140 km/t både dag og natt, filskiftevarlingssystem, føreroppmerksomhetsvarsling, fartsgrensegjenkjenning og anbefaling, bedre skiltgjenkjenning (inkluderer stopp-skilt, enveiskjørt) for å nevne noe.

Salgsstart i høst

I tillegg vil parkeringsassistenten med automatisk parkering gjøre hverdagen enklere, og Mirror Screen-funksjonen samt mulighet for induksjonslading vil sørge for at man alltid kan være tilkoblet på turen.

Høsten 2019 kommer nye 508 som ladbar hybrid. Akkurat det kan nok glede oss nordmenn og hjelpe en god del på det norske salget.

Bilen vil ha sin premiere under årets Genève-utstilling tidlig i mars og vil være i salg fra septembe r.

