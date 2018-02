– Man kan bli rik hvis man satser riktig. Vi tjener ganske bra på silda. Det er gode penger så lenge sildeprisene er gode, sier Atle Persson.

Han sitter bokstavelig talt midt i matfatet om bord på fiskebåten Arnøytind.

Båten ligger vest av Ålesund med 300 tonn med sild i nota som effektivt pumpes ned i tankene.

– Dette er jo en livsstil. Det er jo ikke alle som takler det å være her ute tre uker i strekk, hverken fysisk eller psykisk. Men jeg synes det er flott yrke, forteller Atle.

Knallhard jobbing

Han er ferdig med to års lærlingtid ombord på båten fra Skjærvøy og gjorde en så god jobb at han fikk mønstre på videre.

– Jeg trives godt og anbefaler absolutt å bli fisker. Men jeg vil råde den yngre generasjonen som har lyst til å begynne med dette yrket å teste seg ut på fiskebåt før de i det hele tatt sier at de har lyst til å gå naturbruk.

– Mange tror dette bare er en lek. Det er et hardt yrke med intensive uker på sjøen, understreker den unge fiskeren.

For det er behov for økt rekruttering til fiskeryrket selv om det har fått et oppsving etter krisen i offshorenæringa. I fjor søkte i overkant av 2000 jenter og gutter på første året på naturbruk på videregående utdanning, og de aller fleste fikk skoleplass. Disse kan i år velge å gå videre på fiske og fangst, akvakultur eller andre retninger innen jordbruk og skogbruk.

– Det er populært å bli fisker, så det er ikke så lett å få plass. Men vi anbefaler alle som vil bli fiskere å gå veien via yrkesfag på videregående skole. Da kommer de inn under en lærlingordning der de blir godt ivaretatt. Gjør du en god jobb så er det stor sannsynlighet for at de får fast jobb etterpå, sier Janita Arhaug som er leder av prosjektet Sett sjøbein - et rekrutterings og kompetansesamarbeid for marin næring.

SØKER UNGDOM: - Bli fisker, anbefaler Janita Arhaug i Sett Sjøbein. Hun har selv lang fartstid som fisker. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

Millionfangst

Torsdag i neste uke går fristen ut for å søke på videregående utdanning og Arhaug ønsker at andelen utlendinger ombord på norske fiskebåter går ned til fordel for norsk ungdom.

– Vi trenger at norsk ungdom velger å bli fisker og går veien gjennom yrkesfag som er veien for å bli fisker i dag. Det er moderne båter med store kvoter, det er gode fritidsordninger og mannskapet tjener godt. Samtidig er det å ha vært fisker en god erfaring å ha med seg videre i livet om man skulle velge en annen yrkesvei senere i livet, understreker Arhaug.

Ombord på Arnøytind er 300 tonn med sild kommet ned i tankene. Båten spyles ren og nota klargjøres for nye kast før de setter kurs for levering i Skagen i Danmark. Oppnår de fire kroner kiloen for silda, er lasten verdt 1,2 millioner kroner.

– Jo lengre sør vi losser, jo bedre er prisene, sier skipper Svein Roger Karlsen til TV 2.

MILLIONFANGST: Etter et perfekt kast, pumpet Arnøytind fra Skjervøy i Troms ombord 300 tonn sild. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Og tonen er særdeles god blant mannskapet.

– Det er kjempestemning om bord. Det er alltid god stemning når vi får sild. Og så er det ekstra kjekt at vi har ungdom ombord. Atle gjør en kjempejobb og er en flott representant for de som skal jo bringe yrket videre. Disse må vi satse på, sier fisker Knut Haugen til TV 2.

Atle har vært jobb i 24 timer og gleder seg til å finne køya mens båten setter kursen for levering.

– Det er en utrolig flott gjeng om bord. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annet yrke, sier 20-åringen.