Manchester United reiste til Sevilla og parkerte bussen.

Et tamt Manchester United-lag kunne til slutt takke keeper David De Gea for at de fikk med seg 0-0 fra Ramón Sánchez Pizjuán i Mesterligaen.

Se høydepunkter i Sportsnyhetene øverst!

Etter kampen haglet kritikken mot manager José Mourinho på grunn av det ekspertene mente var en for ultradefensiv organisering i kampen.

– Manchester United burde gjøre det bedre med spillerne de har. Jeg er overrasket over hvor steril fotball de spiller. Jeg hadde vært forferdet om jeg var United-supporter, sa blant annet den tidligere storscorer for Arsenal og England, Ian Wright, til BBC.

En tydelig irritert José Mourinho slo imidlertid kraftig tilbake mot kritikken på pressekonferansen etter det målløse oppgjøret i Spania.

– Jeg tror det mange av dere beskriver er en ny sport. I England sier noen at kantspillere ikke skal jobbe defensivt, sa Mourinho til pressen, ifølge

– Jeg skal spørre dem om det

Før han røpet hva han skal spørre Manchester United-ikonet David Beckham om neste gang de møtes.

– Neste gang jeg treffer David Beckham vil jeg spørre ham: «David, da du spilte høyre ving i Manchester United, og motstanderlaget angrep, stod du bare og så på? Eller jobbet du bakover på banen sammen med dine lagkamerater?» Jeg skal spørre David Beckham om det, slo Mourinho fast.

Deretter gikk han i strupen på de tidligere Manchester United-heltene Roy Keane og Paul Scholes.

– Alle vet at jeg ikke er en særlig god venn av Roy Keane eller Paul Scholes, men jeg vil spørre dem: «Da laget deres mistet ballen, jobbet dere bakover på banen? Eller ble dere værende og gå rundt på banen?», sa Mourinho, før han forsøkte å belære pressen:

– Nå ser det ut som om alle de gode spillerne har en fri rolle når laget har ballen, og det er en helt idiotisk ting å si. Når ditt lag har ballen, så angriper du. Når laget ditt taper ballen, så forsvarer du deg. Det er så enkelt som det, konkluderte han.

– Topplagene har taktisk disiplin

Mourinho mente også at fotballen har endret seg betraktelig de siste årene.

– For øyeblikket ser det ut som noen i pressen vil skape en ny sport. Men jeg ser det ikke slik. I alle vinnerlagene, topplagene i verden for øyeblikket – ikke for ti, 20 eller 30 år siden – jobber alle defensivt. Alle har en taktisk disiplin, slo Manchester Uniteds manager fast.