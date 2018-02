Det uttalte presidenten under et møte med overlevende, foreldre og lærere fra Marjory Stoneman Douglas High School i Det hvite hus onsdag ettermiddag.

17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på skolen i Florida 14. februar.

Under det såkalte «lyttemøtet» satt Trump og visepresident Mike Pence i en ring sammen med de som er berørt av skoleskytingen.

Også pårørende fra andre skolemassakre i USA var til stede.

Flere ba Trump om å «gjøre det rette» for å hindre nye massakre.

Ba om råd

Presidenten ba også de frammøte om råd til hva som kan styrke sikkerheten på amerikanske skoler. Bevæpnede ansatte, eller å ha politi på skolene, var blant det som ble nevnt.

Trump snakket om hvordan mange piloter i USA bærer våpen, og var åpen for ideen om bevæpning av lærere. Det var imidlertid delte meninger blant pårørende og overlevende.

– Hvis det var lærere som var gode med skytevåpen, kunne de endt angrepet veldig raskt, sa Trump og viste til at skolene kunne bevæpne opptil 20 prosent av lærerne, for å stoppe «gærninger» som vil prøve å angripe dem.

Sterk tale

Andrew Pollack, far til en jente som ble drept i massakren, holdt en sterk følelsesmessig tale der han fortalte om viktigheten av å sikre barns liv.

– Vi som et land har sviktet våre barn. Dette skal ikke skje, sa han.

Han fremholdt det han anså som det absurde i at man blir fratatt en flaske vann på flyplassen, men man kan gå på skolen med våpen.

– Nok er nok, skolene må fikses. Gjør det som trengs. Jeg får aldri se igjen min vakre datter. La det synke inn hos dere. Jeg får aldri se henne igjen, sa han.

En annen far forteller at sønnen, Cary Gruber, sendte ham tekstmeldinger under skytingen, mens han gjemte seg i et skap.

– Dette er ikke politisk. Det er et menneskelig problem. Folk dør. Og vi må stoppe dette. Hvis han ikke er gammel nok til å kjøpe en øl, bør han ikke kunne kjøpe en pistol som 18-åring. Det er bare sunn fornuft, sa han.

Tiltak på vei

Møtet fant sted dagen etter at Trump skrev under på en ordre om at justisdepartementet må foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen.

Dette tiltaket ble av en av de frammøtte elevene torsdag betegnet som et steg på rett vei.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i staten imot et forslag som kan lede til forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Hundrevis av elever tok derfor bussen til Floridas hovedstad, Tallahassee, for å protestere mot vedtaket onsdag. Her var flere overlevende tilstede. Blant andre Florence Yared (17) som holdt en sterk tale til politikerne.

De har også innkalt til massemønstring i Washington D.C. 24. mars for å protestere mot landets liberale våpenlover.

