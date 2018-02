Det var i november i fjor at Snapchat lovte en oppdatering av appen for å gjøre den enklere å bruke.

Men når oppdateringen ble rullet ut til brukere verden over i starten av året, høstet endringene massiv kritikk.

Faktisk var brukerne så misfornøyde at over en million mennesker har signert et opprop med navnet «Fjern den nye Snapchat-oppdateringen».

Snapchat på sin side har ment at brukerne bare trengte tid til å bli kjent med den nye appen.

– Det vil ta tid for folk å tilpasse seg. Jeg er mye mer knyttet til denne tjenesten etter å ha brukt den i noen måneder, uttalte Snapchat-sjef Evan Spiegel tidligere denne måneden.

Svarer klagerne

Nå har imidlertid Snapchat postet et offisielt svar til brukerne bak oppropet. I svaret lover selskapet å gjøre endringer i «Stories»-, og «Discover»-delen for å møte klagene. Det melder Techcruch.

«Vi hører dere, og setter pris på at dere tok dere tid til å fortelle oss hva dere føler. Vi forstår at den nye Snapchat-appen oppleves som ubehagelig for mange», heter det i uttalelsen fra selskapet.

Selskapet skriver at det vil komme en ny oppdatering de neste ukene, der de introduserer faner i både «Stories»-delen og «Discover»-delen. Dette skal gjøre det enklere å finne historiene du vil se, når du vil se dem.

«Når du mottar oppdateringen, kan du sortere ting som «Stories», gruppesamtaler og personer du følger, slik at du kan tilpasse din egen opplevelse ytterligere på appen», skriver selskapet.

Omgjør ikke oppdateringen

Det heter videre i uttalelsen at de hele tiden lytter for å gjøre tjenesten bedre for alle, men lite tyder på at selskapet vil gjenopprette appen til slik den var før.

«Dette er bare begynnelsen, og vi vil alltid lytte nøye for å finne nye måter å gjøre tjenesten bedre for alle. Vi er takknemlige for deres entusiasme og kreativitet. Vi er veldig spente på hva som ligger foran oss», avslutter Snapchat.