Sevilla - Manchester United 0-0

Se sammendrag av kampen i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Sevilla var det førende laget i mesteparten av den første åttendelsfinalen i Mesterligaen mot Manchester United, og spanjolene skapte en rekke store muligheter hjemme på Ramón Sánchez Pizjuán – mer enn nok til å vinne og få med seg et glimrende resultat til England.

Men bakerst i banen sto målvakt David De Gea som en levende vegg for Manchester United og holdt unna det som kom av sjanser for Sevilla. Dermed endte det 0-0.

– Manchester United burde gjøre det bedre med spillerne de har. Jeg er overrasket over hvor steril fotball de spiller. Jeg hadde vært forferdet om jeg var United-supporter, sier den tidligere storscorer for Arsenal og England Ian Wright på BBC.

Like før pause leverte De Gea kampens prestasjon da han reddet Luis Muriels heading fra kloss hold.

– Det var i siste minutt av omgangen, så det var et viktig øyeblikk, sier David De Gea i et intervju vist på Viasport.

Det nærmeste Manchester United kom var Romelu Lukakus volleyforsøk i første omgang, men belgierens forsøk ble blåst himmelhøyt over mål.

– De hadde sine beste sjanser før pause. Vi forsvarte oss bra, men de hadde ballen. De spilte bra, men klarte ikke å score. Nå reiser vi til Old Trafford, sier De Gea.

Pogba vraket – Herrera skadet

Sevilla fikk den første målsjansen etter bare tre minutters spill. Luis Muriel avanserte noen meter, før han forsøkte seg med et skudd fra 25 meter. David De Gea måtte strekke seg for å redde, før Manchester Uniteds stjernekeeper selv fanget returen.

Etter 14 minutters spill prøvde Jesús Navas fra samme distanse, men høyrebacken skjøt like utenfor.

Manchester United-manager José Mourinho hadde plassert Paul Pogba på benken fra start, men allerede etter et drøyt kvarter måtte franskmannen inn for en skadet Ander Herrera.

Gjestene fikk sin første mulighet etter 24 minutters spill da Alexis Sánchez slo en fantastisk pasning i bakrom mot Romelu Lukaku. Belgieren klinte til på første berøring, men forsøket gikk høyt over.

De Gea-show

Scott McTominay fikk en brukbar mulighet for Manchester United etter 37 minutters spill. Midtbanespilleren kom til skudd og en svak Sergio Rico måtte gi retur, men Sevilla-forsvaret fikk ryddet unna foran målvakten.

Fire minutter før pause prøvde Joaquín Correa seg med en frekk variant. Argentineren tok et oppspill strålende ned, utfordret Antonio Valencia og skjøt i steget. De Gea fanget imidlertid forsøket.

I siste spilleminutt måtte De Gea ut i aksjon igjen. Etter et hjørnespark brassesparket Gabriel Mercado mot mål via Steven N’Zonzi, men Uniteds keeper reddet fint.

De Gea dro opp en helt vill redning på overtid av omgangen. Navas innlegg fant Muriel like foran mål, og angriperen var sikker på at han skulle heade inn 1-0, men De Gea leverte en fantastisk redning.

Sevilla jaktet seiersmålet

Sevilla fortsatte å presse i andre omgang, og etter en drøy time sendte Clement Lenglet gjestenes keeper ut i en ny redning, denne gangen av de mer enkle slaget. Dermed sto det stadig målløst.

Etter 70 minutters spill kom Pablo Sarabia til innlegg fra høyre, men en skliende Muriel kom akkurat for sent og ballen gikk gjennom hele feltet. To minutter senere var rollene byttet og Sarabia headet like over.

José Mourinho kastet innpå Marcus Rashford med et kvarter igjen å spille, men den engelske unggutten klarte ikke å løse de offensive problemene til Manchester United.

Åtte minutter før full tid satte Lukaku ballen i mål, men spissen ble avblåst for hends etter å ha brukt overarmen til å ta ned innlegget til Paul Pogba. Det var noe av det siste som skjedde i Sevilla og kampen endte målløst.