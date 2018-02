Bare en uke etter å ha overlevd en skolemassakre som tok 17 menneskeliv, konfronterte elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School politikere i Florida.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i staten imot et forslag som kan lede til forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Hundrevis av elever tok derfor bussen til Floridas hovedstad, Tallahassee, for protestere mot vedtaket onsdag.

De holdt plakater med slagordet «Never Again».

Ønsker forbud

Studentene ønsker et forbud mot den type halvautomatisk våpen som gjerningsmannen brukte da han tok livet av deres skolekamerater.

– Jeg prøver ikke ta fra dere rettighetene deres, og jeg prøver heller ikke å eliminere alle våpen. Men vi kan ikke beskytte våpnene mer enn vi beskytter barna våre, talte Florence Yared (17) under demonstrasjonen.

Hun er elev ved skolen og mistet flere av sine klassekamerater.

– Vi vil gjøre denne endringen

Videre sa 17-åringen at de har samlet seg ved statens hovedstad fordi myndighetene åpenbart ikke klarer å holde dem trygge.

– Snart er vi gamle nok til å stemme, og vi vil stemme dere ut. Snart vil vi kunne stille til valg, og vi vil ta vår plass. Mange studenter rundt i landet kan ikke vente med å gå til urnene eller stille til valg for å gjøre verden tryggere, sa hun, og fortsatte:

DEMONSTRERER: Flere hundre møtte opp på demonstrasjonen i hovedstaden, men over hele Florida markerer forskjellige elever sitt standpunkt. Foto: Mark Wallheiser

– Dere voksne har sviktet oss. Vi, den neste generasjonen, vil ikke svikte våre egne barn. Vi vil gjøre denne endringen. Om ikke i dag, i morgen. Om ikke i morgen, neste år. Dere stelte i stand et rot for oss, men vi vil gjøre verden trygg for våre barn. Alle i landet ser på dere. Om dere ikke tar ansvar nå, vil vi, fremtidens ledere av USA, gjøre det.

(Se talen i videovinduet øverst i saken)

Møter elever

Tirsdag skrev president Donald Trump under på en ordre om at justisdepartementet må foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen.

Reguleringene skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyste Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders tirsdag ettermiddag.

Senere onsdag møter presidenten flere av de berørte etter skoleskytingen i Florida, for å lytte til hva de har å si om skolesikkerhet.