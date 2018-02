Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har tirsdag besøkt støttespillerne til spionsiktede Frode Berg i Kirkenes.

– Det er selvfølgelig en veldig vanskelig situasjon for familien, og både familien og støttegruppen gjør en veldig viktig jobb, sa Søreide på en pressekonferanse etter møtet.

Berg har sittet varetektsfengslet i Russland siden desember, da han ble pågrepet i Moskva. Den tidligere grenseinspektøren har siden pågripelsen hardnakket nektet for at han har bidratt til spionasje mot den russiske nordflåten.

For første gang uttalte også norske myndigheter seg om de russiske spionanklagene.

– Verken vi eller noen andre vet jo om det kommer en tiltale, og i så fall hva den går ut på. Det er ikke noe vi vet før den eventuelt kommer, og så må vi vurdere hvordan vi best kan bistå Frode Berg, når og om det kommer en tiltale, sa utenriksministeren.

– Har ett mål for øye

Berg holdes i det beryktede Lefortovo-fengselet i Moskva, et høysikkerhetsfengsel som brukes av sikkerhetsmyndighetene.

– Vi har ett mål for øye med det vi gjør, og det er å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte. Vi har ikke stort annet valg enn å følge de reglene og rutinene som russiske myndigheter setter opp, blant annet knyttet til hvor mange besøk man kan ha i løpet av en måned, sa Søreide.

– Vi forsøker å bidra fra ambassadens side, så godt det går, med å gjøre situasjonen hans så lite ille som mulig.

Søreide fortalte at de hadde hatt en god samtale med familien og støttegruppen for Frode Berg. To personer i konsulærseksjonen i Utenriksdepartementet blir også igjen i Kirkenes for å bistå familien i en del praktiske ting.

– Familien har det kjempetungt

Familiens talsperson, Gry Nilsen Aaker, sier til TV 2 at de ikke er stort klokere etter møtet med utenriksministeren.

– Fikk dere svar på de mange spørsmålene dere har?

– Nei, det gjorde vi ikke. Vi fikk bekreftet at det jobbes, men ikke noe mer utover det, sier Aaker.

– Hvordan har dere det som familie?

– Det er helt forferdelig. Familien har det kjempetungt.

Ville ikke si noe om spionsiktelsen

Utenriksministeren ønsket ikke å si noe om Frode Berg faktisk var på oppdrag for norsk etterretning, eller å spekulere i om det ligger noe i spionsiktelsen mot ham.

– Hva som er årsaksforholdet her er helt likegyldig for hvordan vi yter konsulær bistand, det er fra vår side noe som handler om å assistere nordmenn i utlandet som er fengslet.

– Jeg vil overhodet ikke spekulere i noen årsaksforhold. Det er mange spekulasjoner som kommer. Det kan ikke vi bruke tid på. Det vi bruker tid på er å forsøke å ivareta Frode Bergs interesser i fengselet så godt som mulig.