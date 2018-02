Se hvordan Liverpool knuste Porto i forrige kamp i Sportsnyhetene øverst!

Everton-forsvarer Mason Holgate beskyldte Roberto Firmino for rasisme i FA-cupens tredje runde. Kommentarene skal ha kommet etter at Liverpool-spissen ble dyttet ut av banen av Holgate.

Det engelske fotballforbundet (FA) opplyser onsdag at saken er etterforsket ferdig, og at ut fra bevisene ikke har nok til å sikte den brasilianske angriperen.

– Vi er imidlertid av den oppfatning av påstanden til Holgate er i god tro, og det er ingen mistanker om at dette er falske eller ondsinnede anklager, skriver FA i meldingen.

Roberto Firmino skriver i en uttalelse, gjengitt av The Mirror, at det har vært vanskelig ikke å uttale seg offentlig mens etterforskningen har pågått.

– Det er kritisk for fotballen å fjerne rasisme og all form for diskriminering. Som en som selv har opplevd rasistisk hets i livet, vet jeg hvor skadelig og smertefullt det kan være, sier Firmino, og legger til at ikke sa det han var beskyldt for.

Forbundet har avhørt totalt tolv spillere, representanter fra begge klubber, kampleder og fjerdedommer.

– Ingen av disse hørte akkurat de ordene Firmino er beskyldt for, skriver FA.

Firmino bekreftet overfor FA at han hadde fornærmet Holgate på portugisisk, men ikke av en diskriminerende karakter.

