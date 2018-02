De rettslig oppnevnte sakkyndige i Valdres-saken, der 46 år gamle Camilla Lem Heggelund er tiltalt for grov omsorgssvikt mot hennes 13 år gamle datter, underkjenner en psykolograpport som konkluderer med at 46-åringen ikke tåler å møte i retten, melder Dagbladet.

Rapporten konkluderte med at Heggelund lider av PTSD, og er laget av psykolog Atle Austad, på oppdrag fra kvinnens forsvarer, Aasmund Olav Sandland.

Rettens sakkyndige, Terje Tørrissen og Helge Haugerud, mener derimot at hun ikke oppfyller kravene for PTSD. I tillegg mener de at hun vil kunne klare å regulere diabetesen sin under hovedforhandlingene.

– Jeg håper inderlig at de sakkyndige har rett, og at min bekymring slår feil, sier psykolog Atle Austad i en kommentar til Dagbladet.

Kvinnen må dermed møte i retten når hovedforhandlingen begynner på Gjøvik førstkommende mandag.

Saken var egentlig berammet til april i fjor, men måtte avbrytes etter at 46-åringen ble hentet med ambulanse i tingretten etter et dramatisk blodsukkerfall. Da var saken inne i sin andre dag, og det hadde vært en rekke pauser på grunn av tiltaltes helsetilstand.

NEKTER STRAFFSKYLD: Camilla Lem Heggelund, her fotografert under et intervju med TV 2 i 2016.

Heggelund er tiltalt for mishandling i familierelasjoner, i tillegg til å unnlate å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Dette blant annet fordi hun skal ha avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialisthelsetjenesten til datteren, som led av anoreksi.

Under sin forklaring i retten forklarte hun om en sterk mistro til helsevesenet, både fra hennes egen og fra datterens side. Denne kan ha ført til at hun ikke oppsøkte helsevesenet da datterens tilstand ble ytterligere forverret høsten og vinteren 2015, før Angelica døde.