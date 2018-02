Paul Pogba er ikke en av manager José Mourinhos elleve utvalgte i Manchester Uniteds startoppstilling mot Sevilla i kveld. Nyheten sprakk i britiske medier tidlig på kvelden onsdag og ble senere bekreftet.

Det skal ha vært ventet at franskmannen skulle gå rett inn i laget etter å ha mistet cupkampen mot Huddersfield på lørdag med sykdom, men Mourinho velger en sentral midtbanetreer bestående av Nemanja Matic, Ander Herrera og Scott McTominay.

Manchester Uniteds lag: De Gea, Valencia, Lindelöf, Smalling, Young, Matic, Herrera, McTominay, Mata, Lukaku, Alexis.

Vrakingen kaster ny tvil over fremtiden til Manchester Uniteds rekordkjøp, mener den engelske avisen. Forrige uke slo den franske avisen L'Équipe stort opp at Pogba angrer på at han forlot Juventus til fordel for Manchester United, og at han kommer dårlig overens med Mourinho.

Det avviste den portugisiske manageren som «ren løgn».

– Når dere snakker om «mange spekulasjoner», burde dere heller kalle det «mange løgner». Både Paul og jeg ser at han ikke har spilt på sitt beste i det siste, men det er alt, sa Mourinho før Huddersfield-kampen.

Mourinho fikk nye spørsmål om Pogba før Mesterliga-møtet med Sevilla. Der bekreftet han at midtbanespilleren var frisk og tilgjengelig mot spanjolene.

– Jeg synes ikke det er rettferdig å snakke om ansvaret til en spiller. Jeg liker ikke at en spiller som koster X antall millioner ikke har det samme ansvaret som en spiller som tjener koster tre ganger så mye. Jeg skjønner at dere i pressen ikke liker den tilnærmingen, men når jeg tar ut et lag, ser jeg ikke på alder, lønn eller pris, for det er ikke riktig, sa han ifølge The Guardian.

Paul Pogba ble vraket i den påfølgende ligakampen mot Huddersfield etter bortetapet mot Tottenham i januar, og hans foreløpig siste kamp kom som innbytter i tapet mot Newcastle 11. februar.

Manchester United betalte Juventus om lag én milliard kroner for Pogba sommeren 2016. Han ble da verdens dyreste fotballspiller, men overgangssummen er slått flere ganger siden den gang.

Se Manchester United mot Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra klokken 14.15. Kampstart kl. 15.05.