Siden 2011 har Stavangerfirmaet Laerdal Global Health jobbet med å finne ut hva som skal til for å dramatisk redusere antall nyfødte som dør under og rett etter fødsel.

Ved hjelp av forskning og feltarbeid i Tanzania har de utviklet flere produkter som på en enkel måte kan være med på å redde flere liv.

Enkle produkter

– To millioner barn overlever ikke fordi de ikke får oksygen etter fødselen. Men det er noe vi kan gjøre noe med, med den kunnskapen vi har og med utstyr vi kan lage, sier Helge Myklebust til TV 2. Hun er daglig leder og forskningssjef i Laerdal Global Health.

Produktene består blant annet i en gjenopplivningsbag som er spesialdesignet for å være enkel både i bruk og enkel å rengjøre. De har også designet to hjertefrekvensmålere, én som skal brukes på magen til mor før fødsel, og én til bruk på barnet rett etter fødsel.



Produktene er utviklet i tett samarbeid med forskning, slik at man skal være sikker på at man lager noe som både vil være til nytte – og som vil være i bruk.

Ambisiøst mål

Prosjektet er et samarbeid mellom Laerdal og Stavanger Universitetssykehus, men også leger fra Ullevål har vært med på prosjektet. Sammen har de et ambisiøst mål om å redusere barnedødeligheten med 1,5 millioner hvert år.



De mener at enkle grep ved bruk av disse produktene vil kunne gjøre det enkelt å tilføre oksygen til babyer som sliter med å puste når de fødes.

– Vi har ambisiøse mål, men vi ser også at det er mange barrierer som må brytes for å få til dette i mange av de landene som trenger det. Både rett og slett for å ta i bruk nytt utstyr og ikke minst trening som må følge med og som er helt essensiell, sier Hege Langli Ersdal, som er forskningsleder for global helse ved Stavanger universitetssykehus og leder prosjektet fra deres side.

Laerdal Global health har et ambisiøst mål om å redusere barnedødelighet med 1,5 millioner. Foto: Foto: André Riise/TV 2

Vil ha mer forskning

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen besøkte onsdag Oslo universitetssykehus for å se hvordan de innovative produktene fungerer. De ønsker mer forskning hos norske selskaper.



Derfor har de tidligere lansert ordningen Skattefunn. Den gir bedrifter som driver forskning skattefradrag, noe blant annet Laerdal Global Health har benyttet seg av. Nå ønsker de at enda flere norske bedrifter ser muligheten til å skape innovasjon ved hjelp av forskning.

– Vi trenger gode rammebetingelser for forskning. Også er det nok slik at dette er et prosjekt som har kommet til fordi Laerdal har jobbet mye med denne teknologien. Men denne ordningen gjør det lettere, og det gjør pengene mer tilgjengelig. Vi trenger bedrifter som er opptatt av forskning og som lager nye produkter. Her er det for å redde barn, men også for å skape arbeidsplasser i morgen, sier Solberg.