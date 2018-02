Fredag 2. mars inntar Petter Stordalen gjestedommerstolen i Norske Talenter.

– Jeg er med fordi dette er gøy og fordi det er lite som slår det å få være med på å se et nytt talent, sier Petter Stordalen til TV 2.

Kurt Nilsen

Sammen med Mia Gundersen, Mona Berntsen, Bjarne Brøndbo og Janne Formoe skal Petter vurdere talentene som har gått videre fra auditionrundene.

– Hvilke talenter er du svak for?

– Jeg er ekstremt altetende, men først og fremst veldig svak for de som har kjempet litt og for underdogene. Tenk bare på Kurt Nilsen, rørleggeren fra Bergen som vant World Idol. Sånne historier er jeg svak for, sier Petter.

GJESTEDOMMER: Petter Stordalen sammen med de andre Norske Talenter-dommerne. Foto: TV 2

Luftgitar

Som gjestedommer får han anledning til å sende en av kveldens talenter direkte videre til semifinalerundene som starter i april og trykke på Gullknappen.

Petter har selv mange talenter og har engang deltatt i en talentkonkurranse på luftgitar.

– Jeg var med i et svensk mesterskap i luftgitar da jeg var 16-17 år, som jeg vant. Men jeg var norsk, så jeg fikk ikke gå videre i konkurransen. Skulle jeg selv vært med i Norske Talenter hadde jeg deltatt med stylter. Jeg kan hinke ti meter på én stylte, avslutter Petter Stordalen til TV 2.

Se Norske talenter fredager kl. 20.00 på TV 2, eller når du vil på TV 2 Sumo.