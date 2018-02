På fem måneder gikk Narvik-mannen Raymond Jakobsen (38) ned 40 kilo for å redde moren Annie Søderholm.

Søderholm trengte desperat en ny nyre, og Raymond var nødt til å gå betraktelig ned i vekt for å kunne donere en til henne.

I november i fjor nådde Raymond målet, og var flere titalls kilo lettere.

12. februar, altså dagen etter morsdagen, ble de begge operert på Rikshospitalet i Oslo.

– Det var godt å endelig få en dato, slik at vi kunne sette oss på flyet og få det gjort, sier Jakobsen til TV 2.

Og:

– Begge operasjonene var vellykket, og jeg har nesten ikke merket noe i etterkant. Jeg hadde selvsagt gjort det samme igjen. Jeg fikk reise hjem igjen etter ei uke, mens mamma skal bo på pasienthotellet i opp mot 12 uker.

EN NYRE MINDRE: Raymond smiler fra sykehussenga. Foto: Privat

– Den ultimate gaven

Raymond forteller at Stiftelsen Organdonasjon på morsdagen 11. februar la ut TV 2s sak om ham på sin Facebook-side.

«Gratulerer med morsdagen alle mødre 💚 Sjekk ut hva Raymond gjorde for sin mor da hun trengte ny nyre», skrev organisasjonen.

– Det var utrolig stort. Det var noen på Facebook som sa at dette var den ultimate gaven å gi på morsdagen – en nyre, sier Raymond.

NYOPERERT: Annie Søderholm omringet av venner og familie på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Privat

På beina samme dag

Helt siden Jakobsen bestemte seg for å gå ned i vekt for å donere bort nyren sin, har han holdt venner og kjente oppdatert på Facebook.

Dette innlegget la han ut samme dag han ble operert:

Avdelingen full av nordlendinger

38-åringen sier at han er storfornøyd med hvordan han og moren ble behandlet på nyreavdelingen.

– Vi er begge strålende fornøyd. Og det morsomme er at nesten hele avdelingen bare bestod av nordlendinger som skulle donere nyrer. Jeg møtte en kar fra Tromsø som sa at det kanskje skyldtes at vi nordlendinger er så gavmilde. Kanskje har han rett, sier han og ler.

PÅ BEINA: Raymond tusler en tur i Rikshospitalets ganger etter operasjonen. Foto: Privat

Jakobsen forteller TV 2 at han er sykemeldt i omtrent seks uker.

– Etter dette er det tilbake til den nye livsstilen. Akkurat nå spiser jeg selvsagt sunt, men jeg lever ikke så strikt som jeg gjorde. Fokuset nå er å helbrede kroppen, sier han.

Mindre godteri, mer tyggegummi

Tidligere fortalte Raymond TV 2 at den eneste store kostholdsendringen han gjorde for å gå ned 40 kilo var å kutte ut alt godteri.

Han sluttet også å drikke sukkerfri brus.

I tillegg tygget han store mengder sukkerfri tyggegummi, og gikk fra seks til fem brødskiver om dagen.

– Det har ikke akkurat vært de største endringene. Litt mindre brød, litt færre porsjoner middag. Nå har jeg passert alle de medisinske testene, og hvis Rikshospitalet godkjenner søknaden om nyredonasjonen, vil operasjonen trolig skje i januar eller februar neste år, sa han i november i fjor.

Og:

– Hadde det ikke vært for at mamma lider av nyresvikt og er avhengig av dialyse i dag, ville jeg nok aldri gått ned i vekt heller.

Inspirasjonskilde

Etter at Raymonds historie ble kjent, har han fått kontakt med flere som ønsker å gå ned i vekt på samme måte som ham.

– Akkurat nå leder jeg en gruppe på 20 personer som vil ned i vekt. Det føles utrolig godt å kunne være til inspirasjon for så mange, sier han.