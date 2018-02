Mens andre gjerne foretrekker hakket mer tradisjonelle yrker, valgte Linn Solem fra Sandefjord å bli stuntkvinne.

– Jeg har ikke noe svar på hvorfor jeg har lyst til å bli nettopp dette, men jeg har alltid likt å være i aktivitet. Jeg er veldig glad i adrenalin og hvis jeg kan få betalt for det, så sier jeg ikke nei takk, sier Solem på God morgen Norge.

Allerede som 17-åring pakket Solem kofferten og flyttet til New York. Hun hadde fått plass på den prestisjefylte The American Academy of Dramatic arts. I fjor sommer pakket hun igjen kofferten og satte snuten mot Seattle. Hun tilbragte sommeren på verdens eneste treningsleir for stuntpersoner.

– Vi ble forberedt på det aller meste en kan møte på som stuntperson. Vi fikk prøve oss på slåssing, stuntkjøring, å bli satt fyr på og hoppe ut av bygninger.

For det er mye trening som må til for å bli god. Solem forteller at det forventes at du blir god på egenhånd.

– Jeg trener hver dag. Jeg trener mye turn og falltrening. Man spiller ofte skurken i en film, så det å kunne falle riktig 15 ganger på rad er viktig.

Kina neste stopp

I slutten av februar reiser ungjenta til Kina for å jobbe som stuntkvinne på fulltid. Hun skal være med i et stuntshow i Kinas nest største fornøyelsespark.

I FYR OG FLAMME: Linn Solem trente på å bli satt fyr på under treningsleiren for stuntere i Seattle i sommer. Foto: Josh Marshall

– Det er et kjempestort show med 3000 publikummere. Vi skal ha fire show om dagen, seks dager i uken. Det er mye flammer, motorsykler, biler og slåssing.

Mannsdominert yrke

Showet Solem skal delta i består av 14 personer, kun to er jenter. Det er ikke en uvanlig fordeling i bransjen.

– Det er absolutt en gutteklubb, det får man beskjed om når man starter. Men vi blir tatt seriøst og jeg har aldri blitt sett på noe annerledes enn mine andre kolleger, som tilfeldigvis er menn.

Risikofylt hverdag

Det er ikke til å komme unna at en slik jobb følger med en viss risiko. Det ble Solem vitne til i sommer.

– I sommer hadde vi to dødsfall på veldig profesjonelle sett. Det er selvfølgelig kjempetrist, men det er flere yrker som også innebærer høy risiko, som brannmann eller politi.

FRITT FALL: Linn trener jevnlig på å falle ned fra store høyder. Foto: Josh Marshall

Til tross for de to dødsfallene, forteller Solem at sikkerhet er høyest prioritert på alle sett, og at de tar det svært alvorlig.

Skuespillerdrømmen lever videre

Selv om hun går en ny jobb i møte, har ikke 21-åringen lagt skuespillerkarrieren på hylla.

– Jeg er heldig å være interessert i to ting som kan flettes inn i hverandre og som kanskje i fremtiden kan høre sammen. Drømmen hadde vært å spille en av de kvinnelige superheltene i de største filmene.

For øyeblikket er målet hennes å kose seg med det hun gjør og føle at hun vokser med jobben. Derimot legger hun ikke skjul på at hun må til Los Angeles før eller siden, for å leve ut drømmen.

KLAR FOR KINA: 21-åringen fra Sandefjord reiser nå til Kina for å jobbe som stuntkvinne. Foto: Josh Marshall.

Godt støtteapparat

– Jeg har god støtte i familie og venner. Det er jeg veldig heldig med. Jeg vet ikke om valget mitt er så populært og jeg skjønner man blir redd, for dette er ikke yrke man hører så mye om. Det er kanskje mangelen på kunnskap som gjør det litt skumlere.

Nå står verden for tur for 21-åringen, men hun innrømmer at det hadde vært gøy å gjøre stunt i Norge også.