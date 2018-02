– Hva, kommer det en ny Ford Edge allerede nå, tenker du kanskje?

Ikke så rart. For dagens Ford Edge ble lansert i Norge så sent som i 2016. Men nå får Fords SUV en oppgradering.

Grunnen er enkel. Bilen var nemlig allerede to år gammel da den ble lansert her på berget. Andre generasjon av den amerikansk produserte SUV-en kom nemlig i 2015.

Det er forklaringen på hvorfor den får midtlivesoppdateringen etter bare to år her hjemme.

Ikke desto mindre er denne oppdateringen viktig. Særlig i dette segmentet, for de litt større SUV-er i prisklassen "godt over 600.000 kroner". Edge forsøker å yppe seg mot status-SUVer fra Audi, BMW, Volvo og Mercedes – for å nevne noen. Det er ingen enkel oppgave og krever mye av bilen.

Defor blir også Edge Fords teknologisk mest avanserte SUV noensinne.

Edge er Fords største SUV i Norge og ser ganske så barsk ut.

Proppet av teknologi

Nye Edge har en rekke kamera- og sensorbaserte førerassistanseteknologier, for å gjøre kjøreturen så komfortabel, sikker og lite stressende som mulig. Et par av disse systemene er helt nye for Ford i Europa:

Unnamanøvreringsassistent: Oppdager bilen et saktegående eller stillestående kjøretøy i veibanen, hjelper systemet sjåføren med å styre slik at et sammenstøt blir forhindret. Systemet er aktivt både ved bykjøring og på motorveien.

Adaptiv cruisekontroll med kø-assistent: Dette er et system som sørger for at bilen ligger midt i veibanen, og som også tar seg av å gass og nedbremsing ved hjelp av den adaptive cruisekontrollen, helt ned til stillestående.

Andre førerassistanseteknologier som leveres på nye Edge er blant annet adaptive frontlys, blindsoneovervåkning, blendingsfrie fjernlys, intelligent fartsholder, trafikkskiltgjenkjenning, fotgjengeroppdagelse og varsel om kryssende trafikk.

Slik er førerplassen i Ford Edge.

Den nye familie-SUVen kommer også med parkeringsassistent for parallell og vinkelrett parkering, samt utkjøringsassistanse.

Les også: Denne Forden er like stor som en hytte

Ny dieselmotor

En ny 2-liters dieselmotor på 238 hk er på plass. Sammen med Fords intelligente firehjulstrekksystem (AWD), har motoren mye dreiemoment ved lave turtall, og samtidig jevn akselerasjon.

En helt ny 8-trinns automatgirkasse er tilgjengelig i kombinasjon med denne motoren. Den skal bidra til å redusere drivstofforbruket og gjøre kjøreturen mer komfortabel.

Les vår test av Ford Edge her:

Sportslig ST-Line

Edge kommer også som en mer sporty ST-Line-modell. Det betyr doble eksosrør med kromdetaljer, standard 20-tommers fargede aluminiumsfelger, perforerte delskinnseter, aluminium sportspedaler og en rekke andre interiørdetaljer. Utvendig vil ST-Line få et mer sportslig utseende.

Edge ST-Line kommer også med et mer sporty understell som sammen med Fords adaptive styringsteknologi gjør at SUV-en blir mer direkte og engasjerende å kjøre.

Bilen kommer nå med muligheten for trådløs lading for kompatible enheter og med Fords SYNC 3-system kan du også styre smarttelefonen din. Systemet er kompatibelt både med Apple Carplay og Android Auto, og kan stemmestyres med norsk tale.

Les også: 100 nordmenn kjøper denne bilen – hver dag

Den nye Ford Edge lanseres senere i år.

Lanseres senere i år

Kunder kan oppgradere bilen sin med et eksklusivt og spesialbygd B&O PLAY bilstereoanlegg med hele 10 høyttalere.

I nye Edge kan du også personalisere det digitale instrumentpanelet og velge blant sju ulike farger. Du får nye Edge med panoramatak, både varme og kjøling i forsetene, oppvarmede bakseter og oppvarmet ratt.

Nye Edge vil også komme som en mer luksuriøs Vignale-modell og en Titanium-variant, begge svært godt utstyrt.

Bilen debuterer på den store bilutstillingen i Geneve i mars, og kommer på markedet ikke lenge etter.

Eier du en Ford? Fortell oss om det her:

Video: Ford-taxien er litt utenom det vanlige ...