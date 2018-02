I fjor sommer ble en mann fra Ålesund dømt til fengsel i seks år og seks måneder for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot jenta som var plassert fosterhjem hos vedkommende. Jenta ble misbrukt fra 2012 og til 2015.

Fosterfaren ble avslørt da politiet under en razzia fant en minnebrikke som dokumentere overgrep.

I kjølvannet av straffesaken besluttet Fylkesmannen i Møre og Romsdal å granske barnevernet i Ålesund. Tilsynet avdekket en rekke grove lovbrudd.

– Vi tar selvkritikk på jenta ikke fikk alle oppfølgingsbesøkene hun skulle ha. Vi tar selvkritikk på at jenta ikke fikk det tilsynet fra tilsynsfører som hun skulle ha. Vi tar selvkritikk på at vi ikke har dokumentert godt nok og vi har ikke oppfylt lovkrava som barnevernsloven krever, sa fungerende barnevernsleder Venke Brandshaug i Ålesund til TV 2 i oktober i fjor.

Stor belastning

Nå har Ålesund kommune inngått en avtale med fosterbarnet som innebærer at hun får én million kroner i kompensasjon fra kommunen. Pengene skal blant annet gå til boligformål og bil.

Ifølge kommunen har den unge kvinnen mange ressurser, og hun har nå et ønske om å gå videre og skape seg et liv som voksen.

Dette er minnebrikken som felte fosterfaren. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

– Barn som ikke kan bo hjemme trenger ofte i utgangspunktet enda mer trygghet enn andre barn. Når denne jenta da ble utsatt for overgrep i tillegg er det nesten utålelig. Rettssaker og medieomtale har vært en stor ekstra belastning for henne på toppen av det hele, sier advokat for Ålesund kommune, Kristin Otterlei.

Ifølge Ålesund kommune innebærer ikke kompensasjonen en erkjennelse av juridisk ansvar, og anses som det fulle oppgjør mellom partene for alle forhold knyttet til barnevernet og opphold i fosterhjemmet.

Den overgrepsdømte fosterfaren er også dømt til å betale jenta en erstatning på 250 000 kroner.