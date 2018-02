Amerikanske borgere har grunnlovsfestet rett til å bevæpne seg.

Man kan kjøpe halvautomatiske våpen, laget for å drepe mennesker, men blir du stoppet i tollen med et kinderegg, vil det bli beslaglagt.

Kinderegg-, dart- og dildo-forbud

Kinderegg er ulovlig i USA på grunn av faren for at barn kan få lekebiter i halsen. En type hage-dartspill er også forbudt. Tre barn omkom etter lek med slike dartpiler på 80-tallet, og i 1988 ble forbudet innført.

Kontrasten mellom hva som er lovlig, og hva som er ulovlig i USA er av og til påfallende.

I delstaten Texas er det for eksempel forbudt å eie for mange dildoer, ifølge The Chronicle. Man kan maks eie seks dildoer, men man kan lovlig eie halvautomatiske våpen. Man trenger heller ingen lisens for å ha med seg et ladd våpen i sin egen bil.

Porno verre enn våpen

Seks dager etter skolemassakren i Florida der 17 personer ble drept, besluttet myndighetene i Florida å erklære at pornografi er en helserisiko.

Lovforslaget ble fremmet av republikaneren Ross Spano som stiller til valg som statsadvokat i Florida.

Flere representanter har reagert på hvorfor man valgte å bruke tid på dette midt i kjølvannet av massakren, skriver lokalavisen Tampabay.com.

Carlos Guillermo Smith er representant fra Demokratene i Florida. Han ønsker å forby våpen som kan brukes til massedrap i delstaten, men lovforslaget hans ligger ubehandlet hos lokale myndigheter. (AP Photo/John Raoux) Foto: John Raoux

– Har pornografi drept eller fysisk skadet noen? Eller har pornografi fått beredskapspersonell til å oppsøke psykologisk behandling for inntrykkene de har blitt utsatt for, spurte representant Carlos Guillermo Smith retorisk.

Smith er åpenbart frustrert.

– Han sier porno er en helserisiko, og viktigere enn å sette fokus på at vi har en epidemi av våpenkriminalitet. Jeg forstår ikke denne politikken. Jeg ser ikke at velgerne ligger våkne om natten i bekymring over at pornografi er en helserisiko, sier Smith.

Tirsdag var politikerne i delstaten samlet for å stemme over et forbud mot flere halvautomatiske våpen. Resultatet var slående. 36 personer stemte for et forbud, men hele 71 stemte mot.

Flere titalls overlevende var tilstede, og reagerte med sjokk da stemmene var talt opp.

Mektige NRA

I USA er det estimert å være over 300 millioner skytevåpen blant befolkningen. Men halvparten av disse våpnene eies av kun tre prosent av befolkningen.

I snitt eier disse «superbrukerne» 17 våpen hver. Hele 78 prosent av voksne amerikanere opplyser at de ikke eier skytevåpen. Det er færre amerikanere som eier våpen i dag, enn for ti år siden. Det er en merkbar økning av motstand mot dagens våpenlover, men problemet oppstår når man spør hva man skal gjøre for å løse problemet.

I en meningsmåling utført av Pew, og sitert av CNN sier 47 prosent av de spurte at retten til å være våpen er en viktig del av friheten deres. Samtidig sier 47 prosent at de tror det ville vært færre masseskytinger hvis det var vanskeligere å få tak i våpen.

De liberale våpenlovene nærmest urokkelige i USA. Mye på grunn av den mektige organisasjonen National Rifle Association (NRA), som driver en effektiv lobbyvirksomhet overfor amerikanske politikere.