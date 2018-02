Trump-tilhengeren Harry Miller ble i august 2016 intetanende dratt inn i Russlands hemmelige operasjon for å påvirke USA-valget.

Den russiskstyrte facebookgruppen «Being Patriotic» som ble opprettet før valgmøtene «Florida for Trump» i vippestaten Florida, ble også brukt for å promotere og organisere to politiske møter i New York, ifølge tiltalen fra storjuryen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller.

– Ingen anelse

Personene bak «Being Patriotic» fikk Miller til å bygge fangeburet på lasteplanet for mellom 500 og 1000 dollar, sier Trump-tilhengeren fra Florida. Noen måneder senere tok FBI kontakt, og hadde et seks timer langt avhør hjemme hos ham.

– Jeg hadde ingen anelse. Hva ville du ha trodd? sier Harry Miller til CNN.

Russerne brukte angivelig Twitter for å rekruttere kvinnen som satt i Millers bur, utkledt som Hillary Clinton i fangedrakt under valgmøtet i West Palm Beach. De fikk henne til å gjenta stuntet i New York, og overførte penger for oppdraget, fremgår det av tiltalen.

13 russere og tre russiske selskaper er tiltalt for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA i 2016. Tiltakene mot USA var en del av en internasjonal påvirkningsoperasjon som russerne internt omtalte som «prosjekt Lakhta».

TROLLFABRIKKEN: Her skal den såkalte trollfabrikken i St. Petersburg holde til. Foto: Mstyslav Chernov/AP/NTB scanpix

Hundrevis av fiktive amerikanske profiler på sosiale medier var i bruk, samtidig som det ble utført hemmelige operasjoner på amerikansk jord.

Allerede i april 2014 var ansatte på trollfabrikken i St. Petersburg aktive på YouTube, Facebook, Instagram og Twitter. I juli 2016 var over 80 ansatte involverte i prosjektet som var rettet mot USA-valget.

Den russiskstyrte facebookgruppen «Being Patriotic» promoterte og organiserte to politiske møter i New York, ifølge tiltalen. Foto: Jon Elswick/AP/NTB scanpix

Den russiske statsdrevne trollfabrikken «Internet Research Agency LLC» skal ifølge tiltalen ha ført det de selv omtalte som «informasjonskrig mot USA».

– Opptatt med å slette spor

I september 2017, etter at Facebook bekreftet at de samarbeidet med amerikanske myndigheter som etterforsket russiske forsøk på å påvirke valget, røpet en av de ansatte på trollfabrikken at hun hadde hatt det travelt med å slette spor, ifølge tiltalen:

– Vi hadde en liten krise på jobben: FBI avslørte aktivitetene våre (ikke en vits). Så jeg ble opptatt med å slette spor sammen med kolleger (...) Jeg opprettet alle disse bildene og innleggene, og amerikanerne tror at det var skrevet av dem, skrev tiltalte Irina Kaverzina i en epost til et familiemedlem.

Facebooksiden «Heart of Texas» ble også styrt fra trollfabrikken i St. Petersburg. Facebook har erklært at rundt 130 valgmøter ble promotert av 13 russiske kontoer. Innhold om politisk splittende saker som rasediskriminering, våpenkontroll og immigrasjonsfrykt nådde 126 millioner amerikanere, skriver New York Times.

Allerede to år før valget utførte russerne etterretning i en rekke delstater, som et ledd i forberedelsene til den hemmelige operasjonen som skulle så splid i det amerikanske politiske systemet.

Samlet etterretning

To av de tiltalte samlet inn etterretning under en tre uker lang reise i juni 2014 til Nevada, California, New Mexico, Colorado, Illinois, Michigan, Louisiana, Texas og New York. Gruppen opprettet et såkalt VPN-nettverk i en amerikansk serverpark, for å skjule at aktivitetene opprinnelig kom fra Russland.

Forfalskede amerikanske førerkort ble brukt for å holde PayPal-kontoer aktive.

De tiltalte russerne kjøpte reklameplass på nettet i amerikanske navn for å påvirke velgernes holdninger.

Fiktive profiler ble brukt til å kommunisere med intetanende amerikanske statsborgere som var politiske aktivister eller tilknyttet Trump-kampanjen.

Fiktive profiler ble også brukt til å organisere og koordinere valgmøter for Trump i New York og Pennsylvania.

De tiltalte overførte penger til en grasrotkampanje i Florida i forbindelse med et valgmøte i september 2016.

De tiltalte russerne brukte facebookgruppen «United Muslims of America» for å skape blest om et møte i Washington sommeren 2016. Foto: Jon Elswick/AP/NTB scanpix

Facebookprofilen til «Matt Skiber» ble brukt for å få en amerikansk statsborger til å bære plakater og posere som Hillary Clinton i fangedrakt. «Matt Skiber» ble også brukt for å opprette kontakt med en grasrotkampanje i Texas i august 2016. Her fikk russerne råd fra en medarbeider om å fokusere på vippestater som Colorado, Virginia og Florida.

Trollfabrikkens facebookgruppe «Woke Blacks» ble brukt til å oppfordre minoriteter til å ikke bruke stemmeretten, mens «United Muslims of America» skulle gi inntrykk av at Hillary Clinton støttet muslimer.

I august 2016 sto over 100 amerikanere oppført i en oversikt over personer russerne hadde opprettet kontakt med. Oversikten inneholdt kontaktinformasjon, politisk ståsted og oppgaver de hadde blitt bedt om å utføre.

19 tiltalt

Russlands president Vladimir Putin besøker Prigozjins fabrikk utenfor St. Petersburg. Foto: Alexei Druzhinin/AP/NTB scanpix

Til nå er 19 personer tiltalt av storjuryen som ledes av tidligere FBI-direktør Robert Mueller, som også etterforsker hvorvidt Trump selv har forsøkt å hindre Russland-granskingen. Det hvite hus har gjentatte ganger avvist enhver anklage.