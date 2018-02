Tor Endresen ble «allemannseie» da han medvirket i «Lollipop» på NRK fra 1989.

Han har deltatt i 12 norske Melodi Grand Prix-finaler mellom 1987 og 2015, og vant i 1997 med låten «San Fransisco».

I 1991 og 1992 dominerte han radioprogrammet Norsktoppen med henholdsvis «Radio Luxembourg» og «Ingen er så nydelig som du».

Tor har også lang erfaring med forskjellige sceneshow, og har deltatt i «Skal vi danse» på TV 2 og «Stjernekamp» på NRK.

– Jeg har faktisk håpet på å bli spurt om å være med. Jeg synes «Hver gang vi møtes er det flotteste musikkprogrammet på tv. Og se på gjengen som er samlet her, da! Det er fabelaktige folk å være med, så jeg er veldig glad for at jeg får være her med akkurat disse artistene, sier Tor.

