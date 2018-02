De overlevende etter massakren i Florida har engasjert og rørt en hel verden for deres mot og vilje til å endre våpenlovene i USA.

Tirsdag var politikerne i delstaten samlet for å stemme over et forbud mot flere halvautomatiske våpen.

– Hjerteskjærende

Resultatet var slående. 36 personer stemte for et forbud, men hele 71 stemte mot. Flere titalls overlevende var tilstede, og reagerte med sjokk da stemmene var talt opp.

– Det var rett og slett hjerteskjærende å se hvor mange som stemte i mot. Det virker nesten hjerteløs hvordan de uten å tvile stemte nei, sa 16 år gamle Sheryl Acquaroli til CNN.

16-åringen sa videre at de neste personene som blir drept av et lignende våpen som ble brukt under forrige ukes massakre, er de 71 menneskene som stemte nei tirsdag sin feil.

– De hadde sjansen til å stoppe det i dag, sa Acquaroli gråtkvalt.

Uakseptabelt

En av 16-åringens klassekamerater, Spencer Blum sier at resultatet var uakseptabelt og at det viser hvor lite politikerne bryr seg om dem.

De overlevende arrangerer denne uken en rekke demonstrasjoner, og det første nederlaget kom tirsdag. Men studentene nekter å gi seg.

– Vi skal kjempe for de vennene vi mistet. Vi skal kjempe for fremtiden til barna vi kommer til å få, og det er grunnen til at vi demonstrerer, og det er derfor vi er her for å snakke med våre senatorer og representanter, sa overlevende Sofie Whitney til de fremmøtte.

Forbud

Selv om politikerne i Florida stemte nei til et våpenforbud går debatten et lite steg i riktig retning.

President Donald Trump har etter voldsomt press fra ungdommene i Florida, bedt justisdepartementet om å utstede et forbud mot såkalte «bump stocks» som gjør halvautomatiske våpen om til automatiske. Det var dette Stephen Paddock brukte da han drepte 58 mennesker under massakren i Las Vegas i november 2017.

I en gallup fra Washington Post og ABC News publisert på tirsdag, kommer det frem at 77 prosent av amerikanerne ikke mener den republikk-styrte kongressen gjør nok for å forhindre skytemassakrer.

62 prosent mener også at President Trump ikke har gjort nok.

Donasjoner

Da Donald Trump møtte pressen et par dager etter skolemassakren i Florida sa presidenten at de ikke bare kan utføre handlinger som får oss til å føle at vi gjør en forskjell.

– Vi må faktisk utgjøre en forskjell, sa han ifølge The New York Times.

I anledning demonstrasjonen «March Of Our Lives» som finner sted i Washington D.C 24. mars har flere kjendiser nå donert gigantbeløp til de overlevende ungdommene. Skuespiller George Clooney og hans kone Amal har donert 500.000 dollar, og nå følger blant andre Oprah Winfrey og Steven Spielberg etter.