Politiet opplyser at en av ungdommene vil bli anmeldt for trusler mot politiet samt for å ha hatt på seg en slåsshanske i møte med politiet.

En annen tenåring blir anmeldt for å ikke ha etterkommet pålegg gitt av politiet.

Alle tenåringene er mellom 14 og 15 år gamle.

Det hele startet med at politiet skulle bistå barnevernet med å hente en ungdom som var savnet fra en barnevernsinstitusjon.

– Vi kom til leiligheten rundt klokken 04.30 i natt. Der ble vi møtt av flere ungdommer som ganske raskt ble aggressive mot politiet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til TV 2.

Den ene av tenåringen hadde da på seg en slåsshanske.

– Han blir anmeldt for trusler mot politiet og for å ha båret hansken, sier Jøkling.

Unge kjenninger

Jøkling forteller at flere av de unge tenåringene er kjent for politiet fra før.

– Minst en av disse ungdommene var innblandet i episoden natt til tirsdag der det ble kastet flasker mot en bilist på Haugerud, forteller Jøkling.

Operasjonslederen opplyser at de ikke kan utelukke at flere av tenåringene, alle rundt 14-15 år, også var til stede på Haugerud siden flere av dem løp fra stedet etter den hendelsen der en mann ble truffet av en flaske i hodet i 03.40-tiden natt til tirsdag.

– Vi kjenner dessverre flere av disse fra før, til tross for sin unge alder. De virker å være aktive nå, så i tillegg til anmeldelser vil vi forsøke å følge dem opp gjennom barnevernet, sier Jøkling til TV 2.

Politiet besluttet å iføre tenåringene håndjern, før de returnerte den savnede tenåringen til institusjonen vedkommende bor på.

De andre ungguttene, som alle er av utenlandsk opprinnelse, ble kjørt hjem til foreldrene sine.

Politiet vil etter hendelsen skrive bekymringsmeldinger til barnevernet på samtlige av ungdommene som var til stede, opplyser politiet.

– Det vi ser nå er en skummel utvikling, mener operasjonsleder Jøkling.