Napoli kjemper hard kamp mot Juventus om Serie A-tittelen denne sesongen, men italienerne er på vei ut av Europaligaen etter 1-3-tapet for RB Leipzig forrige uke.

Napolis suksesstrener Maurizio Sarri har gjort Napoli til et av Europas mest underholdende lag, og Manchester City-manager Pep Guardiola uttalte tidligere denne sesongen at Napoli er et av de beste lagene han har møtt i karrieren.

Men Sarri har også blitt kjent for å fyre seg opp en sigarett titt og ofte. Det har fått RB Leipzig til å ta forholdsregler før returkampen i Øst-Tyskland torsdag kveld.

Den tyske avisen Bild skriver at RB Leipzig har bygget et tre meter bredt og tre og en halv meter høyt røykerom med vegger av gipsbetong og dør i bortegarderoben – alt for å stenge inne røyken fra Napoli-treneren.



Napoli har også bedt RB Leipzig om å skru av alle røykvarslerne i garderoben.

– Han røyker som en skorstein, skriver den tyske avisen.

Akkurat det kan Napoli-kaptein Marek Hamsik bekrefte.

– Sarri er en lidenskapelig røyker. Det er ganske utrolig. Jeg har aldri sett noen røyke så mye. Takk Gud for at han må la være under kampen, uttalte slovaken nylig.

Napoli leder Serie A ett poeng foran Juventus når 25 kamper er spilt.