Moren framholder at alt var normalt med 1 åringen før hun leverte henne en dag på høsten i 2006. Dagmammaen hevder hun er uskyldig.

– Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av. Jeg fungerte ikke til noe som helst i mange måneder etter at Martine døde, sa moren.

Hun forklarte seg i detalj om dagen hun leverte Martine til dagmammaen.

– Martine var en helt vanlig frisk unge. Dagmammaen hadde vært syk, så jeg spurte om hun var komfortabel med å passe Martine. Hun klamret seg til meg og gråt før jeg reiste, sa moren.

– Skjønner at noe er riv ruskende galt

Noen timer etter fikk hun melding om at Martine var blitt slapp og at dagmammaen var bekymret.

– Jeg skjønte at noe var galt. Så jeg satte bilen i gir og kjørte det jeg maktet. Da jeg kom dit sitter dagmamma i stolen i stua med Martine i armene. Hun er rød, varm og tydelig oppspilt. Da jeg får henne i armene skjønner jeg at det er noe riv ruskende galt. Hun skar tenner, du så bare det hvite i øynene hennes. Det så ut som om hun hadde kramper. Jeg prøvde å klappe henne på kinnet og sa «du må våkne, Martine». Og jeg bad dagmammaen tilkalle ambulanse.

– Hva sa tiltalte til deg? spurte aktor.

– Jeg husker ikke.

«Hva har du gjort? Hva har skjedd?»

I politiforklaringen hennes går det fram at hun flere ganger spurte dagmammaen: «Hva har du gjort? Hva har skjedd?» Og at hun svarte «Vet ikke».

– Jeg prøvde å få øyekontakt med Martine, men det var ikke noe der, sa mor i vitneboksen, før hun brast ut i gråt.

– Ambulansepersonellet oppdaget en kul i bakhodet. Jeg så den og det så ut som en stor blemme.

– Hva tenker du om at dagmammaen ikke hadde tilkalt ambulanse før? spurte aktor.

– Det har jeg tenkt mye på. Det ble sagt på Rikshospitalet at hadde Martine kommet til sykehus før, så kunne hun overlevd.

Påført store hodeskader

Martine ble først sendt til Ringerike sykehus, der hun ble lagt i respirator før hun ble fløyet med helikopter til Rikshospitalet med store hodeskader. Ekspertene mener de er påført. Enten gjennom gjentatte slag mot hodet eller ved at bakhohodet hennes er støtet mot et hardt underlag slik at hun fikk brudd i kraniet.

– Hva tenkte du og mannen din om årsaken til det som hadde skjedd? spurte aktor.

– Vi skjønte ingenting. Vi hørte hva legene sa om skaden. Det slo oss ikke at det var påført og at det kunne få et sånt utfall. Det tok mange dager å skjønne.

– Når begynte dere å mistenke at noe hadde skjedd hos dagmammaen?

– Det må ha vært under avhør. Jeg ville ikke tro at hun hadde gjort det. Vi ville ikke beskylde henne for noe før det var bevis. Man vil ikke tro noe sånt om andre.

Etter at saken mot dagmammaen ble henlagt for annen gang, tok moren kontakt med Stine Sofie-stiftelsen og Cold Case-gruppen til Kripos for å be om hjelp til å få gjenopptatt saken før den ble foreldet.

Det var dette som utløste den nye etterforskningen som har ført til at dagmammaen nå er tiltalt.

Forklarte at Martine plutselig ble veldig dårlig

– Har dagmammaen sagt noe om hva som kan ha skjedd til dere? spurte aktor.

– Nei.

– Hva kan være årsak til det som skjedde med Martine?

– Jeg tror du har en sliten trebarnsmor som er gravid. Hun hadde et sykt barn. Var syk selv. Så sier hun det ble skiftet en bæsjebleie, og da var Martine urolig. Jeg tror hun har tatt tak i Martine og sagt hun skal være stille. Og at det har skjedd slik, sa moren.

Dagmammaen forklarte mandag at Martine plutselig ble veldig dårlig. Hun avviste på det sterkeste at hun hadde påført babyen skader. Hun sa hun ikke vet hvordan skadene kan ha oppstått.

Falt ned fra gardintrapp

Det har framkommet opplysninger i retten om at Martine en til to uker før besøket hos dagmammaen skal ha falt ned fra en gardintrapp og skrapet seg slik at hun fikk et sår på brystet.

Dagen før leveringen hos dagmammaen skal Martine ha falt og slått seg da hun snublet og støtte hodet mot en blomsterpotte. Hun fikk et lite merke på venstre siden i pannen men gråt ikke, ifølge morens politiforklaring. Og da moren vasket håret hennes på kvelden hadde hun ikke kul eller hevelser i hodet,

Sju av de åtte sakkyndige i saken mener skadene på Martine med høy sannsynlighet oppsto i løpet av de drøyt to timene hun var hos dagmammaen. Én av ekspertene mener derimot at skadene kan ha oppstått tidligere. Ekspertene vil nå følge forhandlingene i retten før de avgir sine endelige konklusjoner.

Det er ventet at forsvareren til dagmammaen vil søke alternative forklaringer til når og hvordan skadene kan ha oppstått når han skal spørre ut moren til Martine onsdag.