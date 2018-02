Et stadig mer kjent og alvorlig problem er at bilder og informasjon på nett kommer på avveie.

– Det er mange som ikke vet om de har informasjon ute om seg selv på nett, så et lite søk på Google kan være en lur idé for mange av oss, sier Stefan Langva, administrerende direktør i Codan forsikring, på God morgen Norge.

Går utover barna

Noen av de som blir hardest rammet av bildedeling uten samtykke er barn og unge. Det syns ikke Lea Chapon (10) noe om.

– Hvis jeg finner ut at en annen mamma sier til meg at hun har sett bilde og syns det er fint, så er det litt ekkelt for meg å vite mamma og pappa har lagt ut bilder bak ryggen min.

Og hun har en klar tale til alle foreldre der ute.

– De må spørre oss om lov før de legger ut bilder. Det kan være noen bilder som ligner litt, men så er det kanskje en ting som er litt flauere på det ene bildet enn på det andre.

Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen, støtter oppom ungjentas forslag. Hun syns det er viktig å gi barna en stemme og en rett til å si hva de mener, for deretter å respektere den.

ULOVLIG: Det er ulovlig å dele bilder og informasjon av andre uten tillatelse. Likevel gjør hver tredje nordmann det, ifølge Codan forsikring. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Tør ikke å si ifra

Kongshaug kan fortelle at de får mange henvendelser fra barn og unge som sier at de ikke tør å snakke med foreldrene sine om hva som skjer på nettet.

Det i frykt for å bli møtt med kjeft eller skuffelse.

– Mange syns det er kjempevanskelig å snakke om hva som skjer på nett. Særlig hvis foreldrene er utenfor det som skjer.

Forebyggende arbeid

Ifølge Kongshaug er det helt avgjørende at foreldrene kommer på banen så tidlig som mulig.

– Når du gir barnet ditt en mobiltelefon, så har de tilgang til hele verden. Det er da du må ta praten.

Hun forteller at foreldre må prate om de tingene som skjer på nettet. De må fortelle om både de positive og de negative tingene som kan forekomme på disse plattformene. Hun oppfordrer alle foreldre til å skape en dialog tidlig og gi rom for feil.

– Vi har alle gjort feil i løpet av vår oppvekst og det må vi tåle at våre egne barn også gjør.

Codan forsikring har nå startet en kampanje som heter Sikker på nett. Det de ønsker å oppnå med denne kampanjen er å øke bevisstheten rundt problematikken.

– Snakk med barna om dette rundt middagsbordet. Jeg tror de har mange gode tips om hva de syns er ok å legge ut eller ikke, sier Langva.

Følg aldersgrenser

I tillegg til en åpen dialog anbefaler Kongshaug å følge de gitte aldersgrensene på de ulike appene. Hun råder også foreldrene til å se an hvor modent barnet er.

– Vi må være tett på og vise interesse for det som skjer og hva de gjør. Sett deg ned sammen med barnet og se hvilke muligheter denne appen har, hva som er morsomt og hvem man kan snakke med her.

Hjelp å få

Selv om det er straffbart å dele informasjon og bilder av andre uten samtykke, kan det være vanskelig å gjøre noe med det. Langva forteller at det er ofte vanskelig å hindre spredning av ting og få det fjernet i etterkant. Men alt håp er ikke ute.

– Det finnes noen profesjonelle som kan hjelpe til. Sider som slettmeg.no kan brukes. Det finnes hjelp, men sørg for å få det så fort som mulig, avslutter Langva.