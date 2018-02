Prisene på fjellhytter har steget jevnt de tre siste årene, viser tall fra Eiendom Norge. Det siste året har prisene gått opp med 5,4 prosent.

Da Kvitfjell alpinanlegg åpnet en ny fjellside for hytteutbygging, ble de syv beste tomtene priset til mellom 4 og 5 millioner kroner.

Markedssjefen i Kvitfjell, Vibeke Fürst Holtmann, forteller at hovedårsaken til de høye prisene er at interessen for å bo ski in, ski out er kjempehøy.

– Det er jo folks første kriterium når de er ute etter å kjøpe tomt, sier hun.

Overraskende interesse

Eiendomsmegler Hallvard Brekke Klingen hos Privatmegleren slår fast at interessen for de dyre hyttetomtene har vært overraskende høy.

– De tomtene med utsikt til Rondane og Rondeslottet, var de aller første som gikk, forteller han.

Den dyreste tomten, som ligger på toppen av området som heter Varden i Kvitfjell, gikk for 5 millioner kroner og de to nabotomtene for 4,5. Størrelsen på tomtene er fra 1,2 til 1,5 mål.

Eiendomsmegleren tror kjøperne av de dyre tomtene føler de får mer for pengene i fjellet enn i Oslo.

– De har vel sett seg lei av å tape budrunder, og ser at markedet i Oslo har gått veldig godt, som har resultert i at de har måttet betale veldig mye for en vanlig type bolig i byen, sier han.

Eiendomsmegleren tror at Oslo-folkene heller har valgt å investere i et feriested på fjellet, et såkalt «second home», i stedet for å gå for en større bolig der de bor.

Blir ikke hyttepalass

Selv om tomtene er dyre, mener eiendomsmegleren hyttene ikke vil bli spesielt prangende.

– Man skulle jo tro når man kjøper en så dyr tomt, at man har fryktelig mye penger, og at man ønsker å bygge noe fantastisk stort noe, sier Brekke Kringen.

Men noen palasser oppe på Kvitfjell, blir det ikke, skal vi tro eiendomsmegleren.

– Erfaringen min ut i fra de byggetegningene og de planene jeg vet folk har, er at det ikke er helt sånn. Folk har valgt å bruke mye penger på å sikre seg den tomten de vil ha og så har de prøvd å tilpasse hytta de skal bygge etter det.

Eksklusiv prisklasse

På Finn.no ligger det i skrivende stund ute tre enkelt-hyttetomter som er priset til 5 millioner og høyere.

Den dyreste ligger i Hafjell hvor du får 4,7 mål for nær 7 millioner kroner. På delt andreplass følger en ett mål stor tomt på toppen av Norefjell, og en tomt i underkant av et mål i skisenteret i Hemsedal til 5,5 millioner.