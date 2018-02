Det oppsto fullstendig kaos på gressteppet etter Wigans 1-0-skrell mot Manchester City i FA-cupen mandag kveld.

Blant spillerne som havnet midt i trykkokeren, var argentinske Sergio Aguero.

BBCs videobilder viser hvordan spissen ser ut til å slå i retning en supporter i tumultene som oppstår etter kampslutt.

Tirsdag bekrefter Wigans styreformann David Sharpe at klubben jobber sammen med FA og politiet for å få klarhet i nøyaktig hva som skjedde da en rekke supportere stormet banen etter klubbens seier over de suverene serielederne fra Manchester.

– Vi vil se på hvem som er ansvarlig for dette, og vil handle hvis vi trenger det, sier Sharpe til kanalen.

FA har foreløpig ikke kommentert episoden. Det er dermed fortsatt usikkert om Aguero - eller andre spillere og trenere - siktes for episoden.

Blir Aguero straffet, er kamper i alle turneringer i fare for angriperen. City møter Arsenal og Chelsea i sine tre neste kamper i liga og cup.

Flere supportere rev også opp reklameskilt og kastet disse mot politiet, ifølge BBC.

En rekke City-spillere måtte eskorteres av banen av politiet etter sjokktapet. TV-bildene fanget likevel opp Aguero idet han tilsynelatende slår etter en supporter med hette.

Flere lagkamerater kommer stormende til og prøver å dra Aguero bort fra mannen. Aguero fortsetter jakten, før han til slutt blir dratt bort.

LANGET UT: BBCs bilder viser hvordan Sergio Aguero slo etter en tilskuer etter kampslutt.

– Etter kampen ser man på scenene, på deres supportere og på våre. Fotball er følelser, det kan få folk til å gjøre merkelige ting. Det ser ut til at det skjedde i går kveld, sier Sharpe til BBC.

Rødt kort og kaos

Manchester City spilte hele andre omgang med én spiller mindre etter utvisningen av Fabian Delph sekunder før pause. Det røde kortet fikk det til å koke over for City-manager Pep Guardiola, som havnet i klammeri med både dommere og Wigan-manager Paul Cook, både på sidelinjen og i spillertunnelen.

– Rødt kort. Det var avgjørelsen, var alt Guardiola ville si om utvisningen av Delph til BBC etter kampen, men han gratulerte Wigan.

TV-bildene viste også en fly forbannet City-manager inn i garderoben til pause.

– Jeg kan forstå at dommeren ga rødt kort, men ballen spratt, så jeg kan skjønne at Delph kom med en høy fot, sier tidligere Everton- og Manchester City-stopper Joleon Lescott på BBC One.

– Den er merkelig. Dommeren hadde definitivt det gule kortet ute, og jeg er ikke sikker på om det var rødt kort. Jeg synes ikke taklingen var så tøff. Jeg mener han var nok på ballen og det var ikke med begge føttene, sier tidligere Newcastle- og Tottenham-spiller Jermaine Jenas på samme kanal.

Manchester City presset på for utligning og omkamp, men Wigan klarte å holde unna og sensasjonelt sende ut de suverene Premier League-lederne.