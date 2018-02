Birmingham-kvinnen Beth Evans (24) og kjæresten Josh Moran (26) ble lørdag kastet av flyet like før takeoff til Dubai.

Paret hevder at årsaken var at en flyvertinne overhørte Beth fortelle Josh at hun hadde menssmerter.

Dette skal ha ført til at flyvertinnen og Emirates-kollegene avgjorde at Beth trengte legehjelp før den syv timer lange flyturen startet.

Ingen lege var tilgjengelig ved flyplassen, og paret ble derfor loset ut av flyet og tvunget til å betale omtrent 2700 kroner hver for å ta neste fly, skriver Daily Mail.

ENDELIG FREMME: Beth og Josh poserer sammen i Dubai, etter å ha kommet seg med et annet fly til emiratet. Foto: Beth Evans

Pinlig å forklare

– Det å bli sparket av flyet på grunn av menssmerter – det var galskap. Beth hadde tårer i øynene og ble opprørt da flyvertinnen stilte henne spørsmål. Det er flaut å måtte forklare seg om menssmerter når alle hører det, sier Josh.

Beth ble spurt om hun kunne gradere smertene sine på en skala fra én til ti.

– Hun svarte én, men til ingen nytte, forteller Josh.

De to ble fulgt ut av flyet.

– De fikk ikke noen til å se til henne. De bare kontaktet et legeteam i USA, som sa at Beth ikke kunne fly, forteller han.

Kapteinens avgjørelse

Flyselskapene har rett til å nekte syke passasjerer å fly med dem, og da spesielt hvis det er fare for at passasjerens tilstand forverrer seg under flyturen.

En talsmann for Emirates bekrefter historien overfor nettstedet, og sier at det var kapteinen som avgjorde at Beth måtte forlate flyet for å få medisinsk hjelp.

– Passasjeren varslet flybesetningen om at hun hadde ubehag og smerter, og nevnte at hun følte seg uvel. Kapteinen tok en avgjørelse om å be om medisinsk støtte, og å ta henne ut av flyet slik at hun fikk tilgang til medisinsk hjelp, sier han.

Og:

– Vi ønsket ikke å utsette frøken Evans for fare, sett at tilstanden hennes forverret seg under flyturen.