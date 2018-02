Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Vi er en familie på fire + en veldig liten hund som må ha ny bil nå. Vi tenker rett og slett på en god, gammeldags stasjonsvogn. Budsjettet er på pluss/minus 200.000 kroner. Vi har sett på Mazda 6 fra ca 2011 - 2014 som vi liker godt.

På oss virker dette som mye bil for pengene og vi ville gjerne hørt dine tanker om denne bilen før vi tar "steget fullt ut". Håper du kan svare! Hilsen Jon Anders.

Benny svarer:

Heisann! Ja – Mazda 6 stasjonsvogn er faktisk veldig mye bil for pengene. Ikke bare det – det er fin, teknisk god og ofte velutstyrt bil for pengene også.

I disse tider skal alle ha enten SUV eller elbil ,og god gammel stsjonsvogn som du kaller det, attpåtil med dieselmotor, er rett og slett litt ut.

Mazda 6 er i tillegg en både litt glemt og undervurdert bil. Det gjør at man kan gjøre veldig gode kjøp på disse nå.

Du nevner årsmodell 2011 til 2014. Vil bare nevne at det kom en helt ny generasjon i 2013 og jeg ville nok gått for denne, da jeg opplever den som både mye penere og mer moderne.

Velutstyrt

Du får en veldig fin bil fra 2013 med 60.000-70.000 i kilometerstand, med dieselmotor på 150 hk og mye utstyr, slik som skinninteriør, adaptiv cruisekontroll, Bose-stereo, xenonlys, navigasjon, regnsensor, parkeringssensorer, ryggekamera og egentlig det aller, aller meste for rett over 200.000. Før du pruter. Igjen – her får man mye for pengene.

Moderne interiør med god kvalitetsfølelse.

Rent teknisk kjenner jeg også disse bilene som veldig gode. De litt eldre modellene kunne ruste endel. Etter det jeg kjenner til, er ikke dette noe tema på nyere biler. Bilene er ellers kjent for å være romslige og for å by på gode kjøreegenskaper.

Om vi ser litt på det som ikke er så positivt, er det at modellen byr på en del hjulstøy. Bremsene er også et svakt punkt. Calipterne setter seg ofte fast, med rustne bremseskiver som resultat og ofte må alt byttes. Forstilling og hjuloppheng bør også sees over før kjøp.

Som alltid er servicehistorikken viktig, så en litt nøye titt i serviceboka hører med.

Leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, så er jeg ikke redd for å anbefale kjøp her.

Lykke til med smart og fin familiebil!

