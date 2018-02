Jamie Oliver (42) har på to år stengt 12 av sine 37 italienske restauranter, «Jamie's Italian». 450 arbeidsplasser har dermed gått tapt.

The Guardian skriver at faresignalene viste seg i 2016, da Oliver ble tvunget til å lukke seks Jamie's Italian-restauranter.

I fjor måtte han legge ned hele sin Union Jacks-restaurantkjede.

Den verdensberømte kokken fra Essex forklarte den gang at konkurransen var blitt hardere og at utgiftene hadde steget.

The Guardian har fått fatt i restaurantkjedens regnskap for 2016.

De skriver at Jamie's Italian på ett år økte underskuddet fra 2,4 millioner pund (26 millioner kroner) til hele 9,9 (107 millioner kroner) millioner pund.

The Sun hevdet tidligere denne måneden at Jamie's Italian sitter med gjeld på totalt 71,5 millioner britiske pund, altså 779 millioner norske kroner.

Selskapet skylder enorme beløp, blant annet til kemneren, banken, leverandører, huseiere og personale.

NY I GAMET: Jamie Oliver under lanseringen av boka Jamies Kitchen i New York i 2003. Foto: Stella Pictures

Flere årsaker til underskuddet

The Guardian skriver at årsakene til det enorme underskuddet er mange – som for eksempel annulleringen av leiekontrakten ved King's Cross i sentrale London, hvor Oliver planla å lage en gigant-restaurant, pub og et hovedkontor for selskapet sitt.

Peter Martin i analyseselskapet CGA, som rådgir matvareprodusenter, forklarer at årsaken til Olivers pengeproblemer skyldes flere faktorer.

Han sier at det enorme underskuddet skyldes flere nyåpninger, høy husleie, stigninger i minstelønn for ansatte og økt pris på råvarer.

Han sier at det gjennom årene har blitt vanskeligere og vanskeligere for kjendiskokken å tjene penger på restaurantdriften.

– Da Jamie kom på markedet, var han ny og spennende. Det var køer utenfor restauranten i Oxford, og de delte ut smaksprøver til folk. Men markedet er generelt blitt mer spennende, og det er flere restauranter som gjør det samme, sier han.

Jamie Oliver har to restauranter i Norge, Jamie's Deli på Oslo Lufthavn, samt Jamie's Italian på Aker Brygge i hovedstaden.

Håver inn på teflonpanner og krydder

Til tross for at Jamie Oliver siden 2014 har mistet nærmere 90 millioner pund, er det også flere lyspunkter i imperiet hans.

Jamie's Italian International, som drifter restaurantens franchise utenfor Storbritannia, samt Jamie Oliver Licencing, som selger rettigheter til å produsere alt fra Jamie Oliver-teflonpanner til -krydder, tjener penger.

Til sammen hadde de to virksomhetene et overskudd på 9,3 millioner pund (101 millioner norske kroner) i 2016.