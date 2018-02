Reaksjonene etter skoleskytingen i Florida i forrige uke er preget av av sorg og raseri.

Raseri fordi det nok en gang er ungdommer som er blitt brutalt slaktet ned av en person som aldri burde hatt tilgang på våpen.

Kjøpte våpenet lovlig

Nicolas Cruz (19) hadde kjøpt drapsvåpenet, et halvautomatisk gevær av typen AR-15, på lovlig vis. Det brukte han til å drepe 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida onsdag i forrige uke.

Det samme våpenet er tidligere brukt i en rekke massakrer i USA.

Scott-Dani Pappalardo fra New York er én av de mange millione amerikanere som elsker våpen og den liberale våpenloven. Han eier selv en AR-15, og sier i en video på sin egen Facebookside at han ofte har blitt spurt hvorfor han eier et våpen som er laget for å drepe mennesker. Han har ikke noe annet svar enn at det er gøy å skyte.

Men den siste massakren fikk det til å renne over for ham.

– Når skal vi forandre oss?

– Etter massakren på Sandy Hook sa jeg til kona mi at jeg med glede hadde gitt opp våpenet mitt hvis det kunne spart ett eneste barn. Det er fem år siden nå, og siden da har over 400 personer blitt skutt i over 200 skoleskytinger.

– Nå er vi her. 17 nye liv har gått tapt. Så når skal vi forandre oss? Når skal vi få en lov som sier at et våpen som dette ikke er akseptabelt å eie?

Han sier videre at mange skylder på dårlig oppfølging av mentalt syke, dårlige foreldre og voldelige dataspill. Et annet argument våpentilhengerne i USA bruker, er at kriminelle uansett får tak i våpen, og at våpenlover bare vil gå ut over de som er lovlige våpeneiere.

– For få dager siden var Nicolas Cruz også en lovlig våpeneier. Stephen Paddock var en lovlig våpeneier inntil kvelden han drepte 58 personer i Las Vegas. Alle lovlige våpeneiere kan klikke og drepe noen med våpenet sitt, sier han i videoen.

– I dag skal jeg sørge for at dette våpenet aldri skal brukes til å drepe noen. Er virkelig retten til å eie dette våpenet viktigere enn å spare ett liv? spør han.

Så gjør han noe som viser at nok er nok. Han skjærer våpenet sitt opp i biter med en vinkelsliper.

Videoen som Scott Pappalardo la ut på sin egen facebookside lørdag har gått viralt. Den er sett 15 millioner ganger, og delt over 300.000 ganger.

Han hylles av mennesker over hele verden.

Demonstrasjoner mot våpenlovene

Lørdag deltok flere hundre av de overlevende elevene i en demonstrasjon i Fort Lauderdale utenfor Parkland i Florida.

Emma Gonzalez overlevde skoleskytingen. Hun holdt en sterk tale der hun tar et rasende oppgjør med president Donald Trump og amerikanske politikere som tar imot penger av mektige våpenlobbyister.

Ungdommene oppfordrer amerikanere over hele landet til å demonstrere mot våpenlovene i Washington og andre amerikanske byer onsdag 21. februar.