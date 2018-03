For ganske nøyaktig syv år siden satte vi oss på et fly til Portugal, for å overvære lanseringen av en helt ny bil – nemlig Lexus CT 200h. En kompakt premiumbil med hybrid drivlinje som skulle ha lavt utslipp og lavt forbruk. Det var også en bil som, den gang, ikke hadde mange konkurrenter. Det var ingen andre som tilbød noe lignende.

Vi kåret den gang CT 200h til beste miljøbil, og modellen doblet Lexus-salget her hjemme i Norge det året.

Siden har det skjedd ikke bare mye, men vanvittig mye. Vi har fått biler som Nissan Leaf, VW GTE og e-Golf, Audi A3 e-tron – ja, rett og slett en drøss med både ladbare og elektriske biler i alle former, fasonger og priser.

Hvordan står CT 200h seg mot konkurrentene, nå – syv år etter? Det skal vi finne ut av.

Lexus CT200 h ser kanskje lik seg selv ut, men den har fått en god del endringer.

Hva er nytt?

Ja – hva er egentlig nytt? Etter å ha gått en runde rundt bilen kan man saktens undres litt. Men nyhetene er der. De er bare ikke så lette å få øye på. Det er med andre ord ikke noen revolusjon bilen har gjennomgått på disse årene. Det er kun snakk om små endringer.

Ny, spenstigere grill, kulere baklamper, noen nye farger, andre felger, endrede fangertrekk, nye frontlykter, andre tåkelys og en del andre detaljer. Innvendig byr den på nye tekstiler og nytt, oppgradert infotainmentsystem. Nå med 10,3 tommers skjerm.

Den viktigste nyheten er nok likevel det som inngår i Safety System + pakken som Lexus tilbyr. Den inneholder blant annet filskift-varsling, skiltgjenkjenning, automatisk nødbrems og adaptiv cruisekontroll.

Ikke minst har også både drivlinje, styring og understell også blitt oppdatert og fintunet ytterligere.​

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er definitivt at det er en Lexus. Det betyr unik driftssikkerhet. At Lexus gang på gang vinner det som vinnes kan av kundetilfredshet-undersøkelser trekker heller ikke ned.

Vi opplever ikke at bilen har noen direkte svakheter, men oppdateringer til tross – CT200 h klarer ikke å løpe i fra at den er den eldste modellen i Lexus-rekken nå.

Hva koster den?

Prisene på Lexus CT200 h starter på 307.000 kroner, mens vår velutstyrte testbil i F-Sport utgave koster 368.900 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Konkurrentene har blitt mange og sterke for Lexus sin minstemann. Audi A3 e-Tron er kanskje den nærmeste. Golf GTE en annen. Begge er ladbare hybrider. Nissan Leaf og VW e-Golf er de helelektriske alternativene.

Mens konsernsøsknene Toyota Auris og Toyota Prius er de selvladende hybridene med samme teknologi som CT200 h. De er også konkurrenter.

Vil naboen bli imponert?

Antagelig ikke nevneverdig, dette er ikke en bil som gjør så veldig mye ut av seg.

Lexus CT200 h har fått oppgradert infotainmentsystem og mer sikkerhetsutstyr.

Broom mener

Oppdateringene, både tidligere og nå, har definitivt gjort Lexus CT200 h til en enda bedre bil. Men som miljøbil er den ikke lengre ledende – i alle fall når det gjelder lokale utslipp. Der er elbilene bedre.

Når det gjelder ladbare hybider, så er disse naturlig nok gode, så lenge de lades og kjøres på strøm. Men når bensinmotoren tar over, ofte etter ganske kort tid, oppleves innimellom forbruket som høyt. Teknologien som Lexus og Toyota bruker, altså uten lading, er fullt konkurransedyktig mot disse på lengre turer – og i en del tilfeller bedre. Men om en ladbar hybrid tvangskjøres på strøm på småkjøring, så vinner de den duellen.

Men med 7 år på nakken, så står CT200 h seg fortsatt godt.

CT200 h er på ingen måte noen plassmester, men en komfortabel, drivstoffgjerrig, velutstyrt og luksuriøs bil som er enkel å eie, lett å like og som etter alt å dømme vil gi sine eiere et forutsigbart og enkelt bilhold.

Hva mener eierne?

Visste du at:

– CT var den første modellen som kom med Lexus sin etter hvert kjente "Spindel-grill?

– CT fikk en facelift på 2014-modellen?

– CT ikke selges i USA etter 2017?​

Lexus CT 200 h: Motor: 1,8 bensin + elmotor. Effekt: 136 hk / 142 Nm. 0-100 km/t: 10,3 sek. Toppfart: 180 km/t. Forbruk: 0,36 l/mil. Bagasjerom: 275 liter. L – H – B: 436 cm, 145 cm, 177 cm. Pris fra: 307.000 kr. Pris testbil: 368.900 kr.

