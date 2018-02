– Som ofte før, faller kong Haralds bursdag i skolens vinterferie – og han kan kose seg litt ekstra med barnebarna på fødselsdagen. På bursdagen sin i fjor tok Hans Majestet like godt hele familien med seg på privat besøk i Sør-Afrika – med foto-safari og det hele. Og selve bursdagsfesten ble holdt på en uterestaurant i Cape Town, forteller TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

I tillegg ble det holdt en storstilt felles 80-årsdag, der også hele folket var invitert til Slottsplassen for gratis is.

Skuespiller Bjarte Hjelmeland holdt en flott bursdagstale, før de flere tusen som hadde møtt opp sang bursdagssangen for jubilantene.

Dagen etter var det storstilt feiring med minicruise i Oslofjorden, og festmiddag i Operaen. Det hele ble rundet av med fyrverkeri.

Privat feiring

I år opplyser Slottet at kong Haralds bursdag feires privat, og nøyaktig hva som skal foregå får vi dermed ikke vite.

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland. Foto: Sørbø, Krister

– Men kjenner jeg Hans Majestet rett, er han nok som de fleste andre nordmenn opptatt med å holde seg oppdatert på de norske deltakernes formidable innsats under vinter-OL i Sør-Korea. Kong Harald er lidenskapelig opptatt av vintersport – og kaller uten blygsel seg selv for en «sportsidiot». Ja, Hans Majestet er faktisk troende til å stå opp midt på natten for å få med seg et viktig renn, sier Totland.

Feiringen tones dermed helt ned fra fjoråret. Men den ferske 81-åringen ligger absolutt ikke på latsiden, og kongen vår legger bak seg et ganske så begivenhetsrikt år.

Rørt til tårer på hagefest

Etter den store feiringen av 80-årsdagene, satte kongen og dronningen nemlig avgårde på en jubileumreise i Innlandet. Reisen startet i Hamar og endte til slutt i Nord-Odal og Kongsvinger.

Under hagefesten på Maihaugen i Lillehammer, der 600 gjester var invitert, ble dronning Sonja rørt til tårer av Marte Sklet Johansens (18) tale om mental helse. Bakgrunnen var at flere ungdommer i Lillehammer hadde tatt sitt eget liv den siste tiden.

Hagefesten startet med at kong Harald holdt en tale der han trakk fram vennligheten han alltid møter i landet vårt.

Meldte at kongen var død

I slutten av september fikk kong Harald seg en overraskelse da han plutselig ble meldt død. Det var nyhetsbyrået NTB som sendte ut en melding om at kongen hadde gått bort.

De forklarte at det hele skjedde ved en teknisk feil, og Slottet bekreftet raskt at kong Harald var i live.

Under den årlige stortingsmiddagen på Slottet en drøy måned senere innledet kongen med å avkrefte alle rykter om hans egen bortgang.

Det er alltid knyttet store forventninger til kong Haralds tale under middagen, og han benyttet også anledningen til å fleipe med dronningen – som han ofte gjør.

Besøkte flomrammede

I starten av november besøkte kong Harald noen av områdene på Sørlandet som ble rammet av flom i oktober.

Mange hus stod under vann og veier ble skylt bort i det som var en av de verste flommene Sørlandet har opplevd.

Bare noen dager etterpå reiste kongen til den offisielle mottaksseremonien på Ørland flystasjon i forbindelse med Norges kjøp av 52 kampfly av typen F-35.

Innlagt på sykehus

November ble en tøff måned for Hans Majestet. I slutten av måneden ble det kjent at kong Harald var innlagt på Rikshospitalet i Oslo grunnet en infeksjon.

Men ikke mange dager etterpå kunne kongehuset opplyse at Hans Majestet Kongen var i fin form og skrevet ut av sykehus igjen.

Kongehuset har ikke villet opplyse om hva slags infeksjon kongen var rammet av.

Han viste seg imidlertid i god form da han holdt årets nyttårstale, der mobbing og psykisk helse var sentrale temaer. Da trakk han frem talen til Marte (18) under besøket i Lillehammer.

Celebert besøk fra Storbritannia

I starten av januar i år kom prins William og hertuginne Kate til Oslo. De startet besøket med en privat lunsj med kong Harald og dronning Sonja på Slottet.

Senere ble det omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark ute i Slottsparken, samt et besøk til kontorfellesskapet MESH, før en formell middag på Slottet.

Både prins William og kong Harald talte til gjestene.

Gullbryllup

29. august i år er det duket for nok en feiring. Da har kongeparet nemlig vært gift i hele 50 år – og kan altså feire gullbryllup.

Kong Harald og dronning Sonja har imidlertid bestemt seg for at det får være nok storslått offisiell feiring med dem i sentrum for en stund, og har like godt bestemt seg for en mer nedtonet feiring med familien også her.

– Men helt upåaktet hen vil nok dagen neppe gå. Aviser og ukeblader vil nok være fulle av stoff om det populære gullbrudeparet, spår Totland.