Wigan - Manchester City 1-0

Premier League-ledende Manchester City gikk på en kjempesmell borte mot League One-laget Wigan og er ute av FA-cupen etter at kulthelten Will Grigg scoret kampens eneste tolv minutter før slutt.

Manchester City spilte hele andre omgang med én spiller mindre etter utvisningen av Fabian Delph sekunder før pause. Det røde kortet fikk det til å koke over for City-manager Pep Guardiola, som havnet i klammeri med både dommere og Wigan-manager Paul Cook, både på sidelinjen og i spillertunnelen.

– Rødt kort. Det var avgjørelsen, var alt Guardiola ville si om utvisningen av Delph til BBC etter kampen, men han gratulerte Wigan.

– Vi gjorde alt vi kunne, men gjorde en feil. Denne type kamper er som en finale. Vi aksepterer tapet. Gratulerer til vinneren, sier han.

De lyseblå har kontroll på Premier League-tittelen, er langt på vei klare for Mesterligaens åttendedelsfinale og skal spille finale i Ligacupen mot Arsenal, men laget kan glemme å bli historiens første lag til å vinne alle fire trofeene.

Southampton hjemme venter Wigan i kvartfinalen av FA-cupen. Wigan vant FA-cupen som sent som i 2013, da de slo nettopp Manchester City i finalen på Wembley. Samme sesong rykket de ned fra Premier League, og har siden gått ned enda én divisjon.

– Det er fantastisk. Det var en fin, enkel kamp for oss. Nei, det var en utrolig innsats av guttene, sier matchvinner Grigg til BBC.

City dominerte fra start

Manchester City kjørte på fra start og fikk den første sjansen like før det var spilt seks minutter da Ilkay Gündogan kom inn i 16-meteren og fikk skutt, men Chris Walton i Wigan-målet reddet greit.

I det tolvte spilleminutt mistet Danilo ballen skummelt midt på banen og Wigan satte fart fremover. Kulthelten Will Grigg var frekk og gikk på mål, men nordirens skudd gikk i nettveggen til side for City-keeper Claudio Bravo.

Gündogan slo et hardt og lavt hjørnespark inn foran mål og Aymeric Laporte fikk en gyllen mulighet til å score sitt første City-mål etter januarovergangen fra Atheltic, men baskeren kom ikke ordentlig til avslutning.

Etter en snau halvtime burde Fernandinho satt inn 1-0. John Stones headet ned til brasilianeren, som banket ballen himmelhøyt over fra ti meters hold.

På overtid av første omgang dro Sergio Agüero fint inn i 16-meteren og fyrte av, men Walton reddet strålende. Sekunder etter tok det fyr på DW Stadium.

Tror det som skjer er at Paul Cook prater med fjerdedommeren. Fjerdedommer prater med dommer. Fra gult til rødt — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 19. februar 2018

Forbannet City-manager

Fabian Delph satte inn en susende takling med knottene først på Max Power. Dommer Anthony Taylor tok først opp det gule kortet, men ombestemte seg og viste det røde til City-spilleren. Det skapte sterke reaksjoner blant City-spillerne, men først og fremst hos Pep Guardiola, som havnet i klammeri med både dommerne og Wigan-sjef Paul Cook.

TV-bildene viste en fly forbannet City-manager inn i garderoben til pause.

– Jeg kan forstå at dommeren ga rødt kort, men ballen spratt, så jeg kan skjønne at Delph kom med en høy fot, sier tidligere Everton- og Manchester City-stopper Joleon Lescott på BBC One.

– Den er merkelig. Dommeren hadde definitivt det gule kortet ute, og jeg er ikke sikker på om det var rødt kort. Jeg synes ikke taklingen var så tøff. Jeg mener han var nok på ballen og det var ikke med begge føttene, sier tidligere Newcastle- og Tottenham-spiller Jermaine Jenas på samme kanal.

«Will Grigg's On Fire»

Manchester City måtte spille hele andre omgang med én mann mindre, og Guardiola tok ut Leroy Sané og satte inn Kyle Walker. City fortsatte å dominere i starten av andre omgang, uten at de skapte store målsjanser.

I det 65. spilleminutt ble David Silva tatt ut og erstattet med Kevin De Bruyne. Belgierens tilstedeværelse satte umiddelbart fart på Manchester City, som kom til flere halvsjanser.

Wigan slet med å skape muligheter på kontring som i første omgang, men da Will Grigg fikk en sjelden sjanse med tolv minutter igjen å spille var ikke målsniken vond å be. Kyle Walker lot ballen gå forbi seg. Innbytteren trodde åpenbart Stones var i sikring, men der var bare Grigg, som satte inn 1-0.

«Will Grigg's On Fire» runget ut blant hjemmefansen på DW Stadium.

Manchester City presset på for utligning og omkamp, men Wigan klarte å holde unna og sensasjonelt sende ut de suverene Premier League-lederne.