Det har vært en dårlig skjult hemmelighet de siste dagene, men mandag ettermiddag bekrefter Odd at de har sikret seg Torgeir Børven fra Brann.

Spissen har skrevet under for to og et halvt år, og er dermed klar for sin andre periode hos telemarkingene.

Børven spilte i Odd frem til 2012, før han gikk til Vålerenga. Året etter ble han solgt til Twente, men 26-åringen slet med skader og slo aldri til i Nederland. I fjor returnerte han til norsk fotball og Brann.

Børven scoret 24 mål på 61 kamper i Eliteserien for Odd fra 2009 til 2012. Totalt ble det 69 kamper og 27 mål i serie og cup.

– Det ene hensynet vi har tatt er at Torgeir ønsket dette. Da vi fikk på plass en god avtale med Odd, valgte vi å selge, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt i pressemeldingen fra bergenserne.

Det er ikke offentliggjort en overgangssum for Børven, som hadde kontrakt med Brann frem til 2019.