I 2016 var rundballene rosa, og i fjor var de farget blå.

I år blir rundballene du ser på jordene landet rundt farget gule.

I år er det alvorlig sykdom blant de minste som står i fokus, melder Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Årets rundballer blir farget gule som en støtteerklæring til barn og familier som er berørt av barnekreft.

– Vi har nå lagt bak oss to år med fargerike jorder til inntekt for en god sak. Vi opplever at norske bønder har trykket sakene til sitt bryst, og virkelig ønsker å være med og vise sin støtte, sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri i pressemeldingen.

Og:

– Etter en nøye vurdering, har vi i år landet på at vi ønsker å gi vårt bidrag til en liten og sårbar gruppe. I år vil vi derfor tilby gul plast, til inntekt for barnekreft.

Det internasjonale symbolet som er laget til støtte for barnekreftrammede, er en sløye i gull. Dette er en farge som ikke er mulig å få på rundballene, og dermed landet valget på gulfargen.

200.000 gule rundballer

I pressemeldingen skriver Felleskjøpet Agri at det foreløpig er startet opp et salg av 10.000 ruller gul plast. Blir alle disse solgt, vil det i løpet av våren komme rundt 200.000 gule rundballer i landet.

De norske bøndene, sammen med plastprodusent Trioplast og Felleskjøpet Agri bidrar med ti kroner for hver kjøpte eller solgte rull.

Dette vil altså si 30 kroner per rull, eller 1,50 krone per rundball.

Dermed vil det totale bidraget til inntekt for barnekreftrammede komme på 300.000 kroner.

– Vi ønsker å rette en stor takk til norske bønder, Felleskjøpet Agri og Trioplast for at de ønsker å støtte Barnekreftforeningen. Vi er en liten forening, og støtten betyr veldig mye for oss. Det at gule rundballer vil ligge synlig over hele landet, vil bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft, og hjelpe oss i vårt viktige arbeid med å bekjempe barnekreft og gi rammede familier den støtten de trenger, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Fra New Zealand

Ideen om å farge høyballene, kom først fra New Zealand.



Siden har trenden spredd seg til andre land, som Storbritannia og Island.

Et firma fra New Zealand har også begynt å tilby en tredje farge, lilla, til bønder. Kjøper man den lilla plasten, støtter man det største barnesykehuset i landet.