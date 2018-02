Mange kjente designere har gått på kunst- og designskolen Central Saint Martins College of Arts and Design i London, som for eksempel Stella McCartney (46), John Galliano (57) og den nå avdøde Alexander McQueen.

De verdensberømte designerne har stått bak oppsiktsvekkende gevanter, men nå kan det se ut som om årets motestudenter går dem en høy gang.

I helgen viste avgangsstudentene frem sine vår- og høstkreasjoner under London Fashion Week, og én etter én dukket modellene opp iført bisarre kreasjoner.

En av modellene var iført et peniskostyme laget av gips, mens en annen hadde et oppblåsbart svømmebasseng tredd over hodet og brukt som kjole.

En tredje modell hadde på seg gummisko formet som kyllinger og Donald Trump, mens en modell kom ut på catwalken iført et gigantisk kondom.

Se alle bildene fra moteshowet øverst i saken!

MOTE MED MENING?: Avgangselev Edwin Mohney stod bak flere av de mest oppsiktsvekkende antrekkene, som denne kreasjonen. Foto: Scanpix

Hylles av motebibel

Moteshowet blir hyllet Vogue, som av mange blir anerkjent som en motebibel.

«Hvis det å sende en gaffatapet badering ned catwalken virker tullete for noen, så kan du spørre deg selv om hvorfor dette får mer oppmerksomhet enn en flott designet blomsterkjole som er klar for butikkhyllene», skriver motekritiker Anders Christian Madsen på nettsiden.

Det var avgangselev Edwin Mohney som stod bak flere av de mest bisarre antrekkene og også motebladet Elle legger sin elsk på dem.

«Moteskolen er ikke bare utrolig kreativ, men studentene blir også oppmuntret til å være radikalt progressive. Det er derfor disse designene er noe det mest spennende som skjer, og det er derfor det ikke er tullete at Edwin Mohneys oppblåsbare svømmebasseng-kjole var på catwalken», skriver de.