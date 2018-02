I denne spalten svarer de sexologiske rådgiverne Anders Røyneberg og Heidi Leona Norum på dine spørsmål.

Spørsmål fra kvinne (30): Jeg har født tre barn og hatt samme partner i snart 10 år. Etter den siste fødselen har det skjedd noe spesielt med kroppen min. Noen ganger når jeg får orgasme, spruter det ut noe. Det kjennes ut som at jeg tisser på meg. Har snakket med legen min om dette og han mener også at det er tiss. Er dette normalt? Og hva er det som skjer? Hvorfor skjer dette etter fødsel?



Svar fra sexologisk rådgiver Heidi Leona Norum:

Så flott at du stiller dette spørsmålet. Det du beskriver kan handle om flere ting, og det er vanskelig å si hva det handler om for deg uten å ha mer informasjon. Du sier at det først har begynt å skje etter siste fødsel, og da er det nyttig å undersøke om dette handler om urinlekkasje (stressinkontinens), som du og legen din tror det kan være, eller om det er snakk om kvinnelig ejakulasjon.

Etter fødsel opplever mange at muskulaturen i underlivet svekkes. Fødsel er en betydelig vevsbelastning i bekkenet, særlig av musklene i skjeden, og noen kan da oppleve lekkasjer på bakgrunn av dette. Dersom det er snakk om urinlekkasje, så er det noe mange har utfordringer med i flere sitasjoner, som for eksempel når de nyser, hopper eller trener, eller når det presses på urinblæren, som det gjøres under penetrerende sex. Om dette er tilfellet for deg, så er det mulig å få hjelp til å finne noen gode øvelser for å trene opp bekkenbunn-muskulaturen igjen, og redusere lekkasjen. Det kan være nyttig å ta kontakt med en fysioterapeut eller en gynekolog som har erfaring med trening av bekkenbunn, da knipeøvelser kan gjøres feil, og da skape andre problemer.

Du skriver at det spruter noen ganger når du får orgasme, og da lurer jeg på om det bare skjer da, eller i andre situasjoner også. Om det bare er under orgasme det spruter, så kan det rett og slett være at du har fått et nytt talent, nemlig kvinnelig ejakulasjon, eller sprut-orgasme som det også kalles.

Når en person med vulva og skjede blir seksuelt opphisset, fylles klitoris og kjønnsleppene med blod, svulmer opp og blir dermed mer sensitivt. Skjeden blir fuktig, og svampelegemene i skjeden fylles med væske. Klitoris er et mye større organ enn det mange tror og ser, det strekker seg ned på hver side av skjeden og er 9 til 15 cm langt, og svulmer opp til dobbel tykkelse når en er opphisset. Under penetrerende sex stimuleres deler av klitorisorganet inni skjeden, og noen ganger fører det til sprutorgasmer ved at det presses på noen kjertler i skjedeveggen, eller at deler av klitorisorganet blir stimulert på en måte som gjør at det skilles ut større mengder sekret/ejakulasjon.

Det er mange som opplever dette, noen av og til, ofte eller aldri. Ejakulatet som kommer i den forbindelse er ikke urin, men en klar eller melkehvit veske som kommer fra urinrøret og/eller skjede. Noen ganger kan det inneholde litt urin, men den kjemiske sammensetningen er annerledes. Noen kan oppleve det som overveldende, eller bli skamfulle over at de får sprutorgasmer. Det er det ingen grunn til å bli, da denne typen orgasme er helt naturlig, og mange opplever det som veldig intens og har stor nytelse og glede av det.

Spørsmål fra mann (27): Jeg har et problem med at jeg kommer alt får fort når jeg har sex, hvordan kan jeg forhindre at det skjer?

Svar fra sexologisk rådgiver Anders Røyneberg:

For tidlig sædavgang er et vanlig seksuelt problem blant unge menn, men også blant voksne menn. Det kan være ulike årsaker til hvorfor akkurat du sliter med dette. Har du nå blitt 27 år kan det være en idé å gjøre noen tiltak, spesielt om tidlig utløsning hemmer deg i din seksuelle utfoldelse. Det er viktig å være klar over at dette er noe mange menn strever med, og at det ikke er noe galt eller feil med deg.

En vanlig årsak til tidlig sædutløsning, som jeg ser i min praksis, handler om stress, prestasjonsangst og usikkerhet. Det å kunne slappe av, bruke god tid og få mer erfaring og bli tryggere med partner, vil for de fleste kunne løse eller redusere problemet med for tidlig sædutløsning.

En annen årsak er et tillært onanimønster, hvor en har lært kroppen at det er ønskelig å få sædutløsning i løpet av kort tid. Mange oppgir å ha onanert raskt i barne- og ungdomstiden, med målet om å kjapt få orgasme og sædutløsning. Noen gjorde dette i frykt for å bli oppdaget, andre anså det å onanere som noe galt eller syndig, andre forteller de rett og slett ville være effektive.

Kroppen husker dette som et tillært mønster, så den reagerer egentlig «rett» i forhold til det den har blitt lært. Forskjellen blir at det som var ønsket effekt i barne- og ungdomstiden, vil bli et hinder og skape utfordringer som voksen.

Heldigvis kan det tillærte endres, for eksempel gjennom sexologisk rådgivning. Om denne forklaringen er relevant for deg vet jeg ikke, men er den det så finnes det muligheter for «omprogrammere» et tillært mønster.

Jeg blir også nysgjerrig på dine forventninger, for eksempel hvor lang tid du tenker et samleie bør ta? Endel menn, og forsåvidt kvinner, har et feilaktig syn på hva som er gjennomsnittlig varighet av et samleie. Det er viktig å ha god kunnskap for å hindre at urealistiske forventninger oppstår. Porno har nok bidratt til at enkelte menn har for høye krav til egen seksuell prestasjon. Litteraturen spriker i forhold til hva som er varigheten av et gjennomsnittlig samleie, alt fra to til syv minutter. Her er altså variasjonen stor. Kanskje trenger det ikke å være et mål for deg å skulle ha samleier som varer i lang tid? Samleier som tar veldig lang tid er ofte ikke behagelige, for verken for noen av de involverte parter.

Kanskje et første steg for deg kan være å bruke god tid når du skal ha sex med partner? Husk også at sex er mye forskjellig. De to som er involvert har mange erogene kroppsdeler og soner. Ansikt, lepper, hals, armer, hender, føtter, rumpe, lår, rygg og brystkasse er noen av de tingene som ofte får lite oppmerksomhet sammenlignet med penis, skjede, anal og bryster. På den måten får du og din partner roet ned, stresset mindre, noe som igjen vil kunne utsette din sædutløsning og orgasme.

Spørsmål fra kvinne (22): Jeg sliter veldig når det kommer til sex. Jeg var tidligere sammen med en seks år eldre mann, som tvang meg til ulike seksuelle aktiviteter i over to år. På dette tidspunktet slet jeg også mye med psyken. Forholdet endte for cirka 1,5 år siden, men jeg har siden hatt vansker når det kommer til sex. Jeg er nå sammen med verdens flotteste og snilleste type, men sexen gjør det vanskelig for både meg og han. For det første har jeg så å si aldri lyst, fordi jeg vet hvordan det alltid ender. Kjæresten min kan få meg til å komme opptil flere ganger før vi «starter», men med en gang han skal inn i meg strammes alle muskler. Som oftest ender det med at jeg stimulerer meg selv slik at han kan presse seg inn i det jeg kommer, men jeg får alltid rifter og har vondt flere dager i ettertid. Jeg har vært åpen med han om mitt tidligere forhold og hva det har gjort med meg når det kommer til sex. Han er utrolig forståelsesfull, men jeg går med konstant dårlig samvittighet for at jeg ikke klarer å tilfredsstille ham så ofte som jeg skulle ønske. Hva kan jeg gjøre?







Svar fra sexologisk rådgiver Heidi Leona Norum:

Det høres ut som at du har vært gjennom et veldig vanskelig og destruktivt forhold med noen som ikke har tatt hensyn til deg, din kropp og dine grenser på noen god måte. Det er ingen som skal tvinges til å ha noen form for seksuelle aktiviteter de ikke ønsker, og det er ikke rart at du nå syntes det er vanskelig å være seksuell med andre eller det du har vært gjennom.

Det du beskriver, at musklene inne i skjeden strammer seg når du forsøker å gjennomføre penetrerende samleie, kan være et resultat av at du har blitt tvunget til å gjennomføre seksuelle handlinger og penetrasjon uten å ha villet det selv. På medisinsk språk kalles det gjerne for vaginisme.

Kroppen er ganske fantastisk på den måten at den forsøker alt den kan å stenge igjen når den ikke er klar for penetrering, eller om den har blitt utsatt for smertefull penetrering én eller flere ganger før. Dette er mekanismer kroppen har for å beskytte seg mot smerte og fare.

Utfordringen med disse mekanismene, er at kroppen har en egen hukommelse, som ikke er viljestyrt, som gjør at kroppen kan reagere på samme måte videre i livet, selv om situasjonen er endret og du nå er i en situasjon hvor du ønsker å ha sex. Dette er det mulig å jobbe med, og en viktig del av bedringen kan handle om å bearbeide de opplevelsene du har vært gjennom. Det kan ta tid å lære kroppen å reagere på andre måter, men det finnes heldigvis gode metoder.

Det er et veldig godt tegn at du har vært åpen med kjæresten din om hva som har skjedd i livet ditt, og at du ønsker å jobbe med å få seksualiteten din tilbake, om jeg forstår deg rett. Det er ofte et godt utgangspunkt for å kunne jobbe med å reetablere en god seksualitet. Når du har blitt utsatt for sex som du ikke ville være med på, så er første steget å slutte den sirkelen helt, og ikke videre ha noe sex som er smertefult. Hvis det gjør vondt når dere prøver å ha penetrerende sex, så må dere slutte å gjøre det til kroppen din er klar for det igjen. Sex skal ikke være vondt, og det skal ikke være noe man gjør fordi det forventes eller partneren din krever det.

Du beskriver at du sjeldent har lyst på sex fordi du ikke vet hvordan det vil ende, og da er det veldig viktig at du kan kjenne på at du er trygg på at den sexen du har videre ikke skal være vond eller gå over grensene dine! Jeg vil anbefale deg å snakke med kjæresten din om hvordan dere kan være intime sammen og nyte hverandre, uten penetrerende samleie frem til du er klar for det. Veldig ofte i samfunnet vårt beskrives sex som i hovedsak penetrerende samleie. Sex er så mye mer enn det, og hele kroppen kan være erogene soner. Det er så mange andre former for sex dere kan ha, som ikke er penetrering, men som kan gi dere nytelse og intimitet.

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en sexolog eller en lege med sexologisk kompetanse for å snakke om hvordan du kan få hjelp videre.