Mennesker som lever i områder med stort snøfall burde tenke seg godt om før de gyver løs med snøskuffen, skriver Science Daily.

Snømåking øker risikoen for hjerteinfarkt, melder kanadiske forskere.

Studien, «Association between quantity and duration of snowfall and risk of myocardial infarction», bygger på informasjon om rundt 200.000 hjerteinfarkt som har skjedd i Québec.

Én tredjedel av hjerteinfarktene skjedde dagen etter at det hadde snødd. Risikoen økte jo mer det snødde.

Studien ble nylig publisert i fagbladet Canadian Medical Association Journal.

– Vi mistenker at snømåking var hovedmekanismen som koblet snøfall til hjerteinfarkt, sier professor Nathalie Auger ved University of Montreal Hospital Research Centre.

Og:

– Det er større sannsynlighet for at flere menn enn kvinner måker snø, og da spesielt etter store snøfall. Snømåking er en krevende kardiovaskulær trening som krever mer en 75 prosent av den maksimale hjertefrekvensen.

Analyserte innleggelser og dødsfall

Forskerne så på informasjon fra to separate databaser om 128.073 pasientinnleggelser og 68.155 dødsfall som skyldtes hjerteinfarkt mellom 1981 og 2014 i Québec.

De begrenset analysen til månedene det snør mest, altså fra november til april. De innhentet detaljert værinformasjon fra Enviroment Canada.

Det viste seg at rundt 60 prosent personene som enten ble innlagt eller døde på grunn av hjerteinfarkt, var menn.

Rundt én tredjedel av dem fikk hjerteinfarkt dagen etter store snøfall, og risikoen økte jo mer det snødde.

Risikoen økte uavhengig av alder, kardiovaskulære risikofaktorer, eller andre sykdommer.

Underliggende hjerteproblemer

Kardiologiprofessor David Erlinge ved universitetet i Lund sier dette til SVT:

– Mennesker kan ha underliggende hjerteproblemer som man ikke vet noe om før man plutselig anstrenger seg. For eksempel skjer det at mennesker får hjerteinfarkt den første skituren i skiferien sin, sier han.

Han skylder også på kulda.

– Ved lavere temperaturer får flere mennesker hjerteinfarkt. Blodårene trekker seg sammen for å spare varme, og da øker også motstanden for at hjertet kan pumpe blod.