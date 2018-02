Real Betis - Real Madrid 3-5

Med den solide seieren over Paris Saint Germain i midtuken var det et Real Madrid stinn av selvtillit som gikk i ut hundre borte mot Real Betis søndag kveld.

Marco Asensio sendte «Los Blancos» i føringen, før Aissa Mandi utlignet for vertene. Minutter senere var Betis frempå igjen og Junior Firpo jublet for ledelse før pause.

Etter hvilen giret Madrid-klubben opp og halvveis ut i omgangen var stilling snudd på hodet. 4-2 til stormakten etter mål av Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo og nok en gang Marco Asensio. Asensios andre scoring var av det historiske slaget. Real Madrids 6000. mål i La Liga, som er det første laget til å oppnå dette.

Betis reduserte ved Sergio Leon, men innbytter Karim Benzema punkerte kampen og 5-3. En målfest uten sidestykke.

– Vi gjør en mye bedre andre omgang, og er veldig gode etter pause. Alle sammen spiller med stor selvtillit for tiden og vi har vært sterke de seneste kampene, sa tomålsscorer Marco Asensio til Viasat etter kampen.

Real Madrid er nå på en fjerdeplass på tabellen, 17 poeng bak sin største rival Barcelona. En annen skår i gleden var at venstreback Marcelo måtte forlate banen tidlig i første omgang med det som så ut til å være en strekk.

Slik var kampen:

Det ble en drømmeåpning for Real Madrid da Marco Asensio, med hjelp av hodet, sendte hovedstadsklubben foran i søndagens bortemøte med Real Betis.

Hjemmelaget klarte å riste av seg sjokket og produserte et par enorme sjanser, men en meget god Keylor Navas stod i veien for de grønnhvite.

Med kvarteret igjen å spille av den første omgangen skulle det derimot stemme for Betis. Et perfekt innlegg fra veteranen Joaquin traff pannen til forsvarsspiller Aissa Mandi og i mål.

Etter utligningen kom hjemmelaget virkelig inn i flytsonen og få minutter senere satt den på ny. Junior Firpo ble spilt fri og igjen var Navas på avslutningen, men denne gangen via Nacho Fernandez og i nettet. Betis hadde dermed snudd kampen og gikk inn til hvilen med en 2-1-ledelse.

Ut i hundre

Det skulle ikke ta mange minuttene etter hvilen før Real Madrid hadde fått sin utligning. Som så mange ganger før var det kaptein Sergio Ramos som var høyest på corneren og stanget «Los Blancos» tilbake i kampen. Hans 53. mål i La Liga.

Madrid stoppet ikke der. I det 59. minutt var det snudd igjen, og det var Asensio nok en gang. Dani Carvajal gjorde hele jobben med et fantastisk løp langs høyresiden og et utsøkt innlegg fant venstrefoten til Asensio og forbi Adan i Betis-målet.

3-2 i favør Real Madrid, men det var en mann som enda ikke hadde fått scoringen sin. Halvveis ut i andre omgang fikk han målet, Cristiano Ronaldo. Dro seg inn fra høyre og banket ballen i hjørnet han kom fra. Spørsmålstegnene kan stilles ved arbeidet til den tidligere Real Madrid-keeperen Antonio Adan.

Game-Set-Match

Med en tomålsledelse så det meget komfortabelt ut for Ronaldo & Co, men så smalt det igjen fra hjemmelaget. Toppscorer Sergio Leon snek seg inn på bakre stolpe og satt sitt tiende mål for sesongen, og håpet var igjen tent for de grønnhvite.

Så valgte Zinedine Zidane valgte å ta av Ronaldo og inn kom Karim Benzema. Franskmannen markerte seg umiddelbart og punkterte kampen to minutter på overtid.