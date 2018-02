Det engelske fotballforbundet (FA) frykter at flere av deres største talenter kan bytte landslag for å komme med til VM, men England kan komme til bruke samme oppskrift for å binde til seg en av de mest spennende spillerne i europeisk fotball.

Leon Bailey har storspilt for Bayer Leverkusen i Bundesliga denne sesongen, men 20-åringen har fortsatt ikke bestemt seg for hvilket landslag han skal spille for.

Jamaicaneren har to besteforeldre fra Storbritannia og kan dermed spille for England. Ifølge tabloidavisen The Mirror følges Bailey situasjon tett av FA, som kan komme til å friste unggutten med VM-spill.

Bailey skal ikke være fremmed for å spille for det engelske landslaget, men kantspilleren er også tilgjengelig for Malta og Belgia. Han har kamper for det jamaicanske U23-landslagsspilleren, men fortsatt ingen for seniorlandslaget.

– Jeg har blitt spurt om å spille for Jamaica i årevis, men situasjonen har ikke forandret seg. Det må folk akseptere. Det er fortsatt åpent når det kommer til hvilken nasjon jeg skal spille for. Nå er jeg bare interessert i klubbfotball, sa Bailey i et intervju med tyske Bild i januar.

Liverpool, Manchester United og Tottenham er blant klubbene som har blitt koblet til spilleren som kan koste over 870 millioner kroner, ifølge The Mirror.

– Selvfølgelig har jeg en drømmeklubb, men jeg vil ikke si hvilken. I utgangspunktet var og er England drømmen min. Fortsetter jeg å jobbe hardt, er jeg sikker på at jeg får det til, uttalte Bailey.

Bayer Leverkusen, som ligger på andreplass i Bundesliga, signerte Bailey fra belgiske Genk i januar i fjor. Unggutten har kontrakt frem til sommeren 2022.