Rochdale - Tottenham 2-2

Med Toby Alderweireld tilbake i laget og Lucas Mouras første kamp fra start var det mye Tottenham-fansen kunne glede seg over før 5.runde i FA-cupen.

Rochdale fikk en fantastisk start og klubbens toppscorer, Ian Henderson, sendte blåtrøyene foran. Spurs trodde de hadde sikret avansement etter scoringer av Lucas Moura og Harry Kane, men på overtid svarte hjemmelaget.

Premier Leagues toppscorer Harry Kane scoret på straffe med få minutter igjen å spille, og mange trodde da at kampen var over.

Så, tre minutter på overtid, dalte ballen ned i føttene på innbytter Steve Davis som avsluttet kontant i hjørnet forbi en sjanseløs Michel Vorm.

– At vi fikset uavgjort mot et topp Premier League-lag er fantastisk. Vi kan ikke vente med å spille på Wembley som har vært en stor drøm for meg hele livet, sa Rochdales første målscorer Ian Henderson til BBC.

Steve Davies kom fra benken og fikk Spotland Stadium til å gå fullstendig av hengslene:

– Jeg har vært skadet i syv uker og har hatt det tøft med å komme tilbake i troppen. Det stod skrevet i stjernene at dette skulle skje. Vi har en fantastisk moral, sa den store helten etter kampen til BBC.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var fornøyd etter kampen:

– FA-cupen er magisk. Motivasjonen var enorm før kampene, og slike kamper blir alltid åpne. Selvfølgelig ville vi vinne, men nå har vi fortsatt muligheten til å avgjøre hjemme.

Magisk kontring

Rochdale hadde en tydelig plan om å gå ut i strupen på Premier League-laget og lyktes til tider meget godt med taktikken. De blåkledde stod høyt og stresset stjernene til Spurs. Hjemmelagets toppscorer Ian Henderson var svært nære midtveis ut i omgangen.

33-åringen ble spilt igjennom og valgte å skyte, fremfor å trille videre til en bedre plassert lagkamerat. Avslutning ble for svak, og Michel Vorm hadde få problemer med stoppe forsøket.

Det skulle derimot komme en ny mulighet for spydspissen. Et stygt balltap av Harry Winks startet mønsterkontringen som endte opp i føttene på Henderson. Med tid og ro banket engelskmannen League One-klubben i ledelsen, og ga hjemmelaget et perfekt utgangspunkt inn mot andre omgang.

– De har vært fantastiske. Midtbanen har vært nøkkelen og binder sammen det offensive. De ligge sist i League One, men det skulle man aldri trodd på måte de spiller, sa BBC-ekspert Alan Shearer i pausen.

Thrilleravslutning

Spenning var stor til nyervervelsen Lucas Mouras første kamp fra start og etter fikk den tidligere PSG-spilleren vist seg frem for sine nye supportere. Angrepet startet hos brasilianeren som fant en åpning i Rochdale-forsvaret, og etter en perfekt ball fra Moussa Sissoko satt 25-åringen inn sitt første mål for London-klubben.

Rochdales intensitet var betraktelig lavere etter pausen, og Spurs tok fullstendig over etter utligningen. Bortelaget satt inn Dele Alli og den engelske unggutten var nære å sende de hvitkledde i ledelsen. Det var derimot en annen innbytter som skulle bli matchvinneren.

I det 88. minutt ble nevnte Alli felt innenfor sekstenmeteren og innbytter Harry Kane var sikker som banken og satt straffen i mål. Storscoreren trodde han hadde blitt den store helten, men Rochdale kom tilbake da Steve Davies banket inn utligningen på overtid.