Rundt 140.000 kjøreturer daglig her i landet skjer under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Dette er en av de viktigste årsakene til dødsulykker på veiene.

Det vil kanskje overraske deg at bare rundt 10 prosent - 14.000 turer - er det vi gjerne kaller promillekjøring, altså at førere er påvirket av alkohol. Rundt 40.000 turer skjer i narkorus, mens verstingen er medisinbruk med 86.000 turer.

Ny test avslører det meste

Derfor er ruspåvirket kjøring noe UP har spesielt fokus på. Tidligere kunne det være vanskelig å avsløre som følge av medisinbruk eller narkotiske stoffer. Dette har endret seg, og nå tar UP årlig fire ganger flere rusede bilførere enn for bare få år siden.

– Ny ruslovgivning og nye hjelpemidler har hjulpet oss kraftig. Dagens drugtest med spyttprøver avslører det meste av ulovlig brukte medisiner eller narkotika, sier UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

UP tok 44 prosent flere for ruskjøring

Rus er årsak til tragiske hendelser

– Absolutt alle som stoppes av oss må minst blåse alkotest. Dessuten kan vi kreve drugtest med spyttprøve også uten mistanke, noe som er ganske unikt for Norge. Svært få andre land har tilsvarende mulighet.

– Vi har veldig strenge reaksjoner på forseelser og lovbrudd i trafikken her i landet. Dette har også ført til at langt færre kjører med rus i Norge enn i de fleste andre land vi kan sammenligne oss med, legger UP-sjefen til.

– Ruspåvirket kjøring skaper stor fare i trafikken, og kan vi skremme noen fra å sette seg påvirket bak rattet, er dette utrolig bra. Vi vet jo at rus er årsaken til alt for mange tragiske hendelser i trafikken, sier han videre.

Stopper UP deg må du blåse - uansett

Runar Karlsen er sjef for Utrykningspolitiet (UP) i Norge. . Foto: Arne Rovick/TV 2

Promillebøter kan være flere titusener

Å bli tatt for ruspåvirket kjøring fører vanligvis ikke til prikker i førerkortet. Det normale er inndragning av førerkort og eventuell fengselsstraff. Varighet og omfang vil henge sammen med graden av påvirkning og hvilke følger kjøringen eventuelt medførte.

For promillekjøring gjelder en øvre grense på 0,2 promille alkohol i blodet. For påvirkning fra 0,2 til 0,5 promille handler det først og fremst om bøter, men førerkortet kan også ryke for en periode. Med 0,5 til 0,8 promille er det bøter og inndragning av førerkort i 12 - 18 måneder.

Har kjøreturen vært lang, eller det har skjedd uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.

Bøtene fastlegges i forhold til vedkommendes inntekt. Derfor er ikke sjelden promillebøter på flere titusener kroner.

